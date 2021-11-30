Akşam Postası | 30 Kasım 2021

Gaziantep'te babası tarafından dövülen 2 aylık bebeğin annesi ilk kez konuştu -Devamını oku...

İzmir'de deprem! AFAD duyurdu: İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem oldu. - Devamını oku...

Motorine 44 kuruş indirim yapıldı! -Devamını oku...

Lodos tüm yurdu etkiledi! Çatılar uçtu, denizler taştı, direkler yıkıldı! -Devamını oku...

İmranlı Belediye Başkan Murat Açıl için acı veda! Gözyaşları ile uğurlandı… -Devamını oku...

Konya ve Niğde'de kum fırtınası! Ortalık toz duman oldu! Çok sayıda yaralı var... -Devamını oku...

Korkutan açıklama: Şu an kullanılan aşılar etkisiz! -Devamını oku...

Avustralya Parlamentosu'nda cinsel taciz skandalı: Çalışanların üçte biri... -Devamını oku...

Azerbaycan'da helikopter düştü! Ölü ve yaralılar var -Devamını oku...

'Survivor' yarışmasında 2016 ve 2018 yıllarında mücadele eden Nagihan Karadere, son görüntüsüyle dikkat çekiyor. Yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık gündeme gelen 36 yaşındaki sporcu, son olarak imaj değişikliğine gitti. İşte Nagihan Karadere'nin görenler şaşırtan değişimi... - Devamını oku...

Bu sene 'Eternals' ve 'House of Gucci' filmleriyle hayranlarının karşısına çıkan Meksika asıllı ABD'li oyuncu, Salma Hayek havuz başından paylaşımda bulundu. - Devamını oku...

Merakla beklenen 2022 Pirelli Takvimi sonunda görücüye çıktı. Çıplaklığı geri plana atan meşhur Pirelli Takvimi, bu yıl yine farklı bir bakış açısıyla ünlüleri sayfalarına taşıdı. Takvim bu yıl ünlü müzisyen, söz yazarı ve fotoğrafçı Bryan Adams’ın imzasını taşıyor. - Devamını oku...

Arka Sokaklar'da uzun süre rol alan Yüsra Geyik, şimdilerde Camdaki Kız dizisinde Melisa karakterine hayat veriyor. Geyik, son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı bir kare ile adeta mest etti. - Devamını oku...

MasterChef Türkiye'de yarışmaya bu hafta Pelin Zaman veda etti. Yarışmaya veda eden Pelin'in hayatı izleyiciler tarafından merak edildi. Hal böyle olunca özel hayatı da ortaya çıktı. Bakın Pelin Zaman'ın sevgilisi kimmiş? İşte detaylar... - Devamını oku...

UEFA Beşiktaş ve Galatasaray'a saha olayları nedeniyle para cezası verdi. - Devamını oku...

Medipol Başakşehir, Eddie Newton'un strateji ve planlama direktörlüğü görevine getirildiğini duyurdu. - Devamını oku...

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi'nin Ballon d'Or'u kazanmasının ardından konuşan France Football'un yayın yönetmenine savaş açtı: Yalan söylüyor - Devamını oku...