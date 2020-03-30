Akşam Postası | 30 Mart 2020

Gündem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'de virüs nasıl yayıldı?" sorusuna yanıt verdi. Devamını oku...

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank, aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz 36 ay eşit taksitte kredi verecek. Devamını oku...

İçişleri Bakanlığı tarafından karantina altındaki yerleşim birimleriyle ilgili yapılan açıklamada, "18 ildeki 1 belde, 6 mahalle, 28 köy ve 4 mezrada olmak üzere 39 yerleşim yerinde karantina uygulanmaktadır." denildi. Devamını oku...

İnfaz düzenlemesinde çalışma tamamlandı. 4 suç, paket dışında kaldı. Devamını oku...

Dünya

Fransa Sağlık Bakanı ülkesinde corona virüsün kilisede yapılan ayin sonrası yayıldığını itiraf etti. Devamını oku...

Corona virüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu. Devamını oku...

İngiltere'de corona virüs teşhisi koyulan Prens Charles'ten haber var. Prens, taburcu edildi. Devamını oku...

İtalya ve ABD’den sonra İspanya da corona virüs vaka sayısı bakımından Çin’i geride bıraktı.Devamını oku...

Suudi Arabistanlı bir doktorun, oğlunun sarılmak için koşarak yaklaşmasıyla corona virüs korkusu nedeniyle geriye çekildikten sonra gözyaşlarına boğulması izleyenleri duygulandırdı.Devamını oku...

Dünya genelinde bilim insanlarının olağanüstü çabalarına rağmen herkesin kafasında çeşitli soru işaretleri var. İşte corona virüs hakkında hepimizin merak ettiği 9 soru...Devamını oku...

Magazin

Oyuncu, yönetmen, oyun yazarı ve senarist Nurtekin Odabaşı, 82 yaşında hayatını kaybetti. - Devamını oku...

Dünyaca ünlü yıldız Kim Kardashian, corona virüs salgını dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere 1 milyon dolar bağışlayacak. - Devamını oku...

Esra Oflaz Güvenkaya, tüm dünyayı etki altına corona virüs nedeniyle hastanede. - Devamını oku...

Fatih Terim hastaneden taburcu edildi. 66 yaşındaki teknik adamın tedavisi evde devam edecek. - Devamını oku...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Süper Lig ve diğer spor müsabakaları ne zaman devam edeceğine ya da mevcut duruma nasıl bir çözüm üretilebileceğine dair soruları yanıtladı. - Devamını oku...

Kobe Bryant'ın son maçında kullandığı havlu 33 bin dolara satıldı. - Devamını oku...

Ailesinin yanında olmak isteyen Robert Mak, Konyaspor'la yolları ayırdı. - Devamını oku...

Günün menüsü

Domates çorbası tarifi

Sebze graten tarifi

Kepekli makarna tarifi

Galeta unlu tatlı tarifi

Günün menüsü tarifleri için tıklayın.

Günün podcast'i