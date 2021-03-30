Akşam Postası | 30 Mart 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Ankara Valiliği, yeni bir karar alıncaya kadar yüz yüze eğitime devam edileceğini açıkladı. Biontech aşısıyla ilgili 'birkaç gün içinde başlayacak' diyen Bakan Koca ayrıca Ramazan ayında teravih namazlarının kapalı olmayacağını söyledi. Türkiye, Dünya Kupası elemelerinde Letonya ile karşılaşacak. Maç 21:45'te başlayacak. Daha fazlası için Akşam Postası.
30 Mart 2021, Salı 18:17 Son Güncelleme:
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- Erdoğan'dan BM'ye koronavirüs aşısı çağrısı. Devamını oku...
- Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs mutasyonuyla ilgili son dakika açıklaması. Devamını oku...
- Yüz yüze eğitimle ilgili Ankara Valiliği'nden flaş karar. Devamını oku...
- Turşu tesisinde iğrenç görüntüler! Devamını oku...
- Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan önemli faiz açıklaması. Devamını oku...
- Koronavirüs bir kez daha mutasyona uğradı! Aşıya karşı...Devamını oku...
- Slovakya'da başbakan istifa etti. Devamını oku...
- Koronavirüs aşısı AstraZeneca'nın bir yaş grubuna uygulanması durduruldu. Devamını oku...
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- Beyazperdenin ünlü oyuncu, küçücük çocukken başına gelen korkunç bir olayı anlattı. Kitabında bu olaya yer veren ünlü yıldız, hem ablasının hem de kendisinin büyükbabaları tarafından tacize uğradığını satırlara döktü. Devamını oku...
- Geçirdiği estetik operasyonların ardından bambaşka birine dönüşen Lara, son olarak ameliyatla dudaklarını küçülttürmüştü. Ünlü şarkıcı, yeni görüntüsünü sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Dudaklarının yeni haline yapılan yorumlara isyan eden Lara, "Ne yapılırsa yapılsın beğenmezsiniz" ifadelerini kullandı. Devamını oku...
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- A Milli Takım’da Letonya karşısında İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Melih Demiral ve Zeki Çelik’ten sonra Cenk Tosun, Kaan Ayhan, Emre Kılınç ve Dorukhan Toköz aday kadrodan çıkarıldı. Maç 21:45'te başlayacak. - Devamını oku...
- Şampiyonlar Ligi'nde uzun süredir dillendirilen lig usulü sistemine geçileceği iddia edildi. Son bilgilere göre 2024-25 sezonunda uygulanmaya başlayacak sistemde büyük yenilikler var. - Devamını oku...
- A Milli Takım’da Letonya karşısında İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Melih Demiral ve Zeki Çelik’ten sonra Cenk Tosun, Kaan Ayhan, Emre Kılınç ve Dorukhan Toköz aday kadrodan çıkarıldı. Maç 21:45'te başlayacak. - Devamını oku...
- Mustafa Cengiz Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu’ndan istifa etti. - Devamını oku...
- Misli.com 2. Lig takımlarından Ankara Demirspor, 1947'de elde edilen şampiyonluğun kabul edilmesi için TFF’ye başvuruda bulundu. - Devamını oku...
- 1.Lig takımlarından Eskişehirspor'da koronavirüs zinciri kırılamadı. İlk etapta 4 futbolcu, 1 antrenör ve 2 çalışanın virüse yakalandığı açıklanmıştı. Ancak son duruma göre 10 futbolcu, 2 antrenör ve 3 çalışanda virüs çıktı. - Devamını oku...
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- TARHANA ÇORBASI
- BİBER DOLMASI
- NOHUT SALATASI
- YALANCI TAVUK GÖĞSÜ