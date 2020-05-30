Akşam Postası | 30 Mayıs 2020
Akşam Postası varken herhangi bir önemli gelişmeyi kaçırman mümkün değil. Günün özeti niteliğindeki Akşam Postası'na hoş geldin...
30 Mayıs 2020, Cumartesi 17:50 Son Güncelleme:
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Gündem
Camilerde merkezi ezan sisteminde değişiklik. -Devamını oku...
Bakan Kurum yüklenici firmanın müteahhidini uyardı. -Devamını oku...
İsmi hastaneye verilen Prof. Dr. Feriha Öz'ün oğlu yaşadıklarını anlattı. -Devamını oku...
Bakan Koca 65 yaş üstü kişileri uyardı. -Devamını oku...
Adalar için kısıtlama 1 Haziran'da sona eriyor. -Devamını oku...
Bakan Soylu: İki provokatör de yakalandı. -Devamını oku...
Yılmaz Özdil'in villasında yıkım başladı. -Devamını oku...
İki aile arasında arazi kavgası, ölü ve yaralılar var. -Devamını oku...
İlk uçuşun tarihi belli oldu. -Devamını oku...
Yatay geçişte kısıt kaldırıldı. -Devamını oku...
Otobüs yolculuğu kuralları belli oldu. -Devamını oku...
Dünya
Maymunlar corona virüs hastalarının kan örneklerini çaldı. -Devamını oku...
Türk genç Umut Felik okyanusta kayboldu. -Devamını oku...
Spor
Galatasaray, Avrupa'da ilk 10'a girdi. -Devamını oku...
Magazin
Acun Ilıcalı’nın "O Ses Türkiye jürisi değişecek" açıklamasından sonra; Beyazıt Öztürk, Seda Sayan ve Murat Boz'la birlikte jüri koltuğunda oturan Hadise’den gelen paylaşım dikkat çekti.. -Devamını oku...
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan telefon: Seni çok özledik. -Devamını oku...
Ünlüler Bebek'e akın etti: Nusret yine maskesiz. -Devamını oku...
Günün menüsü
- Tarhana çorbası
- Bütün tavuk sarma
- Sebzeli makarna
- Profiterol
"Bugün ne pişirsem" diyenlere günün menüsü.