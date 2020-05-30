Türkiye Akşam Postası | 30 Mayıs 2020

Akşam Postası | 30 Mayıs 2020

Türkiye

Akşam Postası | 30 Mayıs 2020

Akşam Postası varken herhangi bir önemli gelişmeyi kaçırman mümkün değil. Günün özeti niteliğindeki Akşam Postası'na hoş geldin...

30 Mayıs 2020, Cumartesi 17:50 Son Güncelleme:
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Günün menüsü

  • Tarhana çorbası
  • Bütün tavuk sarma
  • Sebzeli makarna
  • Profiterol

"Bugün ne pişirsem" diyenlere günün menüsü. 


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