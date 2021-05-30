Akşam Postası | 30 Mayıs 2021

Sokağa çıkma yasağı, kafe ve lokantalar, maske kullanımı...Normalleşme nasıl olacak? Gözler Kabine Toplantısı'nda! Devamını oku...

Çok acı anlar… Şehit eşinden yürek yakan haykırış! Devamını oku...

Uğur Şahin ve Özlem Türeci daha yeni aşı oldu! Neden aşıyı geç oldular? İşte cevabı… Devamını oku...

Memur ve emekli maaşlarına zam ne kadar olacak? Kritik tarih 3 Haziran... Devamını oku...

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Çavuşoğlu’nun Atina ziyareti öncesi yaptığı hamle Yunanistan’ı çıldırttı! Devamını oku...

Balkondan oturan çift bir anda aşağı düştü. O anlar kamerada. Devamını oku...

TikTok'ta başlayan ölümcül akım nedeniyle 65 çocuk hastaneye kaldırıldı. Devamını oku...

Rita Ora ve sevgilisi Taika Waititi partide yakalanınca olay olmuşlardı. Love and Thunder'ın yönetmen koltuğunda oturan Taika Waititi bu görüntüler yüzünden azar yedi. Devamını oku...

Bir döneme damga vuran Aşk Gemisi isimli dizinin oyuncularından Gavin MacLeod 90 yaşında hayatını kaybetti. Devamını oku...

Ceyda Düvenci, Hülya Koçyiğit’in ‘Film Gibi Hayatlar’ adlı programında soruları yanıtladı. Eşi Bülent Şakrak’la olan ilişkisini ve Şakrak’a olan aşkını anlatan oyuncu, aynı zamanda aile yaşantısı ve yeni çalışmalarıyla ilgili de her şeyi paylaştı. Devamını oku...

Ünlü şarkıcı Gülşen, 45'inci yaşını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı. Hasan Mezarcı'nın, "İkizler burcu cennete giremez" sözlerini paylaşarak, "O zaman doğum günüm kutlu olsun" ifadelerini kullanan Gülşen, takipçilerini kahkahaya boğdu. Devamını oku...

2018 yılından beri ekranda olan 'Yasak Elma' dizisinin yıldızları tatile çıktı. Sezonu açan ünlü isimlere; aynı yapımda rol alan Melisa Doğu ve Gülenay Kalkan da eşlik etti. Devamını oku...

Aboubakar'ın yüksek ücret talebinin gerekçesi Domagoj Vida - Devamını oku...

Mustafa Cengiz'den istifa açıklaması! 'Pandemi olmasa bırakırdım' - Devamını oku...

Şimdiye dek Türkiye'de Galatasaray, Osmanlıspor, Trabzonspor ve Karagümrük formaları giyen Badou Nidaye bir kez daha Süper Lig'e dönüyor. Ndiaye, Adana Demirspor'la görüşme halinde. - Devamını oku...