Akşam Postası | 30 Nisan 2020
Türkiye ve dünya gündeminde neler olduğunu özetledik. İşte bir bakışta bugün...
30 Nisan 2020, Perşembe 17:40 Son Güncelleme:
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Gündem
Erdoğan'dan 'sokağa çıkma yasağının esnetilmesi' talebine cevap: Bilim Kurulu kararına uyuyoruz. Devamını oku...
Vaka sayıları 10'un altına düştü! Normalleşme önce bu illerimizden başlayacak. Devamını oku...
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? Devamını oku...
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada İstanbul ve çevre illerde Mayıs ayının ilk haftasının bol yağışlı geçeceği açıklandı. Devamını oku...
Fatih Portakal hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Devamını oku...
Dünya
Alman televizyonundan vatandaşlara yaz tatili önerisi: Türkiye'ye gidin.Devamını oku...
ABD'de 2 kiralık kamyonda 100 ceset bulundu.Devamını oku...
Corona virüs salgınının merkez üssü değişti. Devamını oku...
Çiftlikten kaçan koyun 7 yıl sonra geri döndü: Sosyal izolasyondaydı. Devamını oku...
30 yıl boyunca aynı sayılara oynayan adama, aynı gün 2 kez büyük ikramiye çıktı. Detaylar için tıklayın
Magazin
Ünlü isimler karantinayı böyle geçiriyor -Devamını oku...
Ünlü sunucu Esra Balamir’den müjdeli haber geldi. Bir süredir corona virüs tedavisi gören Balamir, test sonucunun negatif çıktığını sosyal medya hesabından paylaştı. -Devamını oku...
Oyuncu Rishi Kapoor hayatını kaybetti -Devamını oku...
Spor
Fenerbahçe'de antrenman tarihi belli oldu -Devamını oku...
Fransa'da şampiyon belli oldu -Devamını oku...
Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan hazır olmadığını açıkladı -Devamını oku...
Eski milli atlet Gülcan Mıngır yasaklı madde kullanımından diskalifiye edildi -Devamını oku...
Günün iftar menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün iftar menüsü!
- Tavuk suyu çorbası tarifi
- Mantar sote tarifi
- Lazanya tarifi
- Magnolia tarifi
İftar menüsü tarifleri için tıklayın.
Günün köşe yazısı
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in meşhur koltuğu -Devamını oku...