30.04.2020
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Türkiye Akşam Postası | 30 Nisan 2020

Akşam Postası | 30 Nisan 2020

Türkiye

Akşam Postası | 30 Nisan 2020

Türkiye ve dünya gündeminde neler olduğunu özetledik. İşte bir bakışta bugün...

30 Nisan 2020, Perşembe 17:40 Son Güncelleme:
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Günün şarkısı

Gündem

Erdoğan'dan 'sokağa çıkma yasağının esnetilmesi' talebine cevap: Bilim Kurulu kararına uyuyoruz. Devamını oku...

Vaka sayıları 10'un altına düştü! Normalleşme önce bu illerimizden başlayacak. Devamını oku...

Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? Devamını oku...

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada İstanbul ve çevre illerde Mayıs ayının ilk haftasının bol yağışlı geçeceği açıklandı. Devamını oku...

Fatih Portakal hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Devamını oku...

Dünya

Alman televizyonundan vatandaşlara yaz tatili önerisi: Türkiye'ye gidin.Devamını oku...

ABD'de 2 kiralık kamyonda 100 ceset bulundu.Devamını oku...

Corona virüs salgınının merkez üssü değişti. Devamını oku...

Çiftlikten kaçan koyun 7 yıl sonra geri döndü: Sosyal izolasyondaydı. Devamını oku...

30 yıl boyunca aynı sayılara oynayan adama, aynı gün 2 kez büyük ikramiye çıktı. Detaylar için tıklayın

Magazin

Ünlü isimler karantinayı böyle geçiriyor -Devamını oku...

Ünlü sunucu Esra Balamir’den müjdeli haber geldi. Bir süredir corona virüs tedavisi gören Balamir, test sonucunun negatif çıktığını sosyal medya hesabından paylaştı. -Devamını oku...

Oyuncu Rishi Kapoor hayatını kaybetti -Devamını oku...

Spor

Fenerbahçe'de antrenman tarihi belli oldu -Devamını oku...

Fransa'da şampiyon belli oldu -Devamını oku...

Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan hazır olmadığını açıkladı -Devamını oku...

Eski milli atlet Gülcan Mıngır yasaklı madde kullanımından diskalifiye edildi -Devamını oku...

Günün iftar menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün iftar menüsü!

  • Tavuk suyu çorbası tarifi
  • Mantar sote tarifi
  • Lazanya tarifi
  • Magnolia tarifi

İftar menüsü tarifleri için tıklayın.

Günün köşe yazısı

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in meşhur koltuğu -Devamını oku...

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