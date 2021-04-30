Akşam Postası | 30 Nisan 2021

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni ek genelge! 81 il valiliğine gönderildi... -Devamın oku...

Pençe Yıldırım Harekatı'ndan acı haber! 2 asker şehit -Devamın oku...

Diyanet İşleri Başkanı'ndan bayram namazı açıklaması geldi: Bayram namazı kılınacak şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. -Devamın oku...

Kimlik tespitinde yeni dönem yarın başlıyor! Düzenleme yapıldı -Devamın oku...

Köylülerin tesadüfen bulduğu mağara ve tünel için harekete geçildi -Devamın oku...

İçişleri Bakanlığı’ndan ‘alkol satış yasağı kalktı’ haberleriyle ilgili açıklama -Devamın oku...

Aşı karşıtı kampanya yürüten doktor hayatını kaybetti -Devamın oku...

Hong Kong'da bir kişide iki varyant birden görüldü -Devamın oku...

1996-2001 yıllarında Kanal D’de reyting rekorları kıran ‘Çılgın Bediş’in ‘Banu’su Sonay Aydın dizi bittikten sonra İngiltere’ye yerleşmişti. Sadece yüzü ve fiziği değil, aynı zamanda hayatı da değişen Sonay Aydın, şimdilerde Türkiye’ye dönmek istiyor. İşte Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın’ın son hali… - Devamını oku...

Geçtiğimiz aylarda sürpriz bir ilişkiye yelken açan ve bu ilişkiyi sosyal medyaya taşıyan Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan ile paylaşımlarını bir süre sonra kaldırmıştı. Cavadzade sonunda sessizliğini bozdu… - Devamını oku...

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde ‘Sultan’ karakterine hayat veren Hülya Duyar, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. 50 yaşındaki usta oyuncu, son olarak dans ettiği anları Instagram sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu. - Devamını oku...

Halil Sezai Paracıkoğlu, Eylül 2020'de komşusunu darp ettiği gerekçesiyle cezaevine girmişti. 43 gün cezaevinde kalan 41 yaşındaki müzisyen, yaşadığı süreci anlattı. - Devamını oku...

Bir dönem iş insanı Hakan Sabancı ile birliktelik yaşayan oyuncu Aygün Aydın’dan şaşırtan bir itiraf geldi. Aydın, Sabancı ile sevgiliyken kazandığı parayı açıkladı. - Devamını oku...

Türkiye'de artan koronavirüs vakaları ve tam kapanma kararı, Şampiyonlar Ligi finalini zora soktu. UEFA yakın zamanda radikal bir karar alabilir. - Devamını oku...

Fenerbahçe, kural hatası nedeniyle Aytemiz Alanyaspor maçının tekrar edilmesi için TFF'ye başvuru yapılacağını açıkladı. - Devamını oku...

Galatasaray'ın yeni sezon transferlerinden muhtemel iki isim ortaya çıktı. Suat Serdar ve Patrick van Aanholt sarı kırmızılı kulübü Instagram'dan takibe aldı. - Devamını oku...

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

MERCİMEK ÇORBASI

HİNDİ SOTE

DOMATESLİ MAKARNA

TRİLEÇE

Tarifler için tıklayın