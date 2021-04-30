Türkiye Akşam Postası | 30 Nisan 2021

Akşam Postası | 30 Nisan 2021

Türkiye

Akşam Postası | 30 Nisan 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! İçişleri Bakanlığı'ndan yeni ek genelge! 81 il valiliğine gönderildi. - Pençe Yıldırım Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit. - Diyanet İşleri Başkanı'ndan bayram namazı açıklaması geldi: Bayram namazı kılınacak şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. - Fenerbahçe, Alanyaspor maçının tekrarı için başvuru yapılacağını açıkladı. Daha fazlası için Akşam Postası.

30 Nisan 2021, Cuma 18:01 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı'ndan yeni ek genelge! 81 il valiliğine gönderildi... -Devamın oku...

Pençe Yıldırım Harekatı'ndan acı haber! 2 asker şehit -Devamın oku...

Diyanet İşleri Başkanı'ndan bayram namazı açıklaması geldi: Bayram namazı kılınacak şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. -Devamın oku...

Kimlik tespitinde yeni dönem yarın başlıyor! Düzenleme yapıldı -Devamın oku...

Köylülerin tesadüfen bulduğu mağara ve tünel için harekete geçildi -Devamın oku...

İçişleri Bakanlığı’ndan ‘alkol satış yasağı kalktı’ haberleriyle ilgili açıklama -Devamın oku...

Aşı karşıtı kampanya yürüten doktor hayatını kaybetti -Devamın oku...

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Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

MERCİMEK ÇORBASI

HİNDİ SOTE

DOMATESLİ MAKARNA

TRİLEÇE 

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