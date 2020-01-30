Akşam Postası | 30 Ocak 2020

*Haberlerin 'günün şarkısı' eşliğinde okunması tavsiye edilir*

Günün şarkısı









Gündem

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun deprem bölgesini ziyaretinin ardından Palandöken’de kayak yapmasını eleştirilmişti. CHP'li Ağbaba, "İmamoğlu buradan gitmek istemedi ki, kalmaya gelmişti. Ama biz 'Kalma burada, git' deyip yolladık" dedi. Devamını oku...

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Yıkılan her binayla ilgili 7, hasar gören bütün binalarla ilgili de bir olmak üzere toplam 8 farklı soruşturma açılmıştır" ifadelerine yer verildi. Devamını oku...

AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı Elazığ depreminden sonra 'Güvendeyim' uygulamasını 700 bin kişinin daha indirdiğini, uygulamayı 1 milyon 200 bin kişinin kullandığını söyledi. Devamını oku...

Araç alım satım işlemlerinde nakit tutar, araç mülkiyetinin el değiştirmesi gibi hususları içeren değişiklik 3 Şubat 2020 itibari ile başlıyor. Devamını oku...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, saat 14.21'de Akdeniz'de 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Devamını oku...





Dünya

İtalya'da içinde 6 bin kişi bulunan cruise gemisi coronavirüsü nedeniyle karantina altına alındı. Devamını oku...

Çin'in başkenti Pekin'de yeni koronavirüs salgınının ürkütücü boyutlara ulaşması nedeniyle evlilik ve cenaze defin işlemlerine geçici olarak yasak getirildiği belirtildi. Devamını oku...

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün ardından bir salgın haberi de Nijerya'dan geldi. Lassa ateşi adı verilen salgın hastalık sonucu 41 kişi hayatını kaybetti. Devamını oku...





Spor

Gelirken çok sayıda taraftarın karşıladığı Nzonzi, İstanbul'dan sessiz sedasız ayrıldı. - Devamını oku...

Sivasspor, New England Revolution'dan Mali asıllı Fransız oyuncu Samba Camara'yı transfer etti. - Devamını oku...

Novak Djokovic, Roger Federer'i yenerek Avustralya Açık finaline yükseldi. - Devamını oku...

Galatasaray, Boluspor'dan Erkan Süer'i kadrosuna kattı. - Devamını oku...

Çin'de futbol ligleri koronavirüsünden ötürü süresiz olarak ertelendi. - Devamını oku...





Magazin

Kemal Sunal’ın doğduğu ev depremde yıkıldı. - Devamını oku...

Ünü ülke sınırlarını aşan Nusret Gökçe’nin yıllar önce Alişan’a ortaklık teklif ettiği ortaya çıktı. - Devamını oku...

Zerrin Özer ve Murat Akıncı boşandı. - Devamını oku...

Burcu Esmersoy ile yakın arkadaş olduğu konuşulan Berrak Tüzünataç suskunluğunu bozdu: Paylaşımım olmayan bir insanla yakın arkadaş ilan edilmemi etik bulmuyorum. - Devamını oku...





Günün videosu

Özel Dosya | İstanbul'da Yunus Görme Kılavuzu









Günün menüsü

Bugün ne pişirsem diyenler ve lezzetli, farklı alternatifler arayanlar buraya! Tadını çok seveceğiniz, yapımı pratik, birbirini tamamlayan lezzetler günün menüsünde... Eğer "Akşam ne yesek, bugün ne pişirsem? " diyorsanız bu menü tam size göre! İşte damak zevkinize uyacak şehriye çorbası tarifi, çiftlik kebabı tarifi, buhara pilavı tarifi ve yalancı tavuk göğsü tarifleri. Devamını oku...



