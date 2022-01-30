Akşam Postası | 30 Ocak 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na seslendi: Ben ihalelere imza atmam, yalancılığını ispat ettin. Devamını oku...

Gözler Kabine toplantısına çevrildi! Masada 3 önemli konu var. Devamını oku...

Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili hakime seslendi! Devamını oku...

Bulgaristan'ın kararı en çok Edirneli esnafı sevindirdi! Devamını oku...

Whatsapp'ta yazdığı mesaj yüzünden tazminatından oldu! Devamını oku...

ABD’de etkili olan kar fırtınası nedeniyle bazı bölgelerde kar kalınlığı 75 santimetreye kadar ulaştı. Devamını oku...

Kanada'da aşı karşıtları sokağa döküldü! Trudeau ve ailesi 'gizli' bir yere nakledildi. Devamını oku...

Bir adam evinin dışında her ikisi de Azrail'e çarpıcı bir şekilde benzeyen iki buz figürünün görüntülerini paylaştıktan sonra viral oldu. Devamını oku...

Rusya Covid-19 salgınında rekor tazeledi: 121 bin 228 vaka. Devamını oku...

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, otomobiline saldıran, sürekli kendisine taciz ve tehditlerde bulunan Tayfun Demirtaş’a 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Devamını oku...

Gülşen'in cesur ve iddialı sahne kıyafetleri konuşulmaya devam ediyor. En son Işın Karaca Gülşen için "Gülşen de belirli bir normun içerisinde bu ülkeye göre hareket etmelidir diye düşünüyorum" demişti. Bu yorum Aylin Aslım'ı kızdırdı ve bakın Işın Karaca'ya nasıl seslendi? Devamını oku...

Geçtiğimiz hafta eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırıda kaybeden sunucu Ece Erken, Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili aranan Ali Yasak’ın yeğenleri Kadir Yasak ve Ali Yasak ile dokuz adamının şafak operasyonuyla yakalanmasının ardından kendisine destek olan herkese teşekkür etti. Devamını oku...

Okan Bayülgen’in sunuculuğunu üstlendiği ‘Uykusuzlar Kulübü'nün bu haftaki konuklarından biri Sinan Akçıl oldu. Uykusuzlar Kulübü’nün ekrana geldiği sıralarda Okan Bayülgen ve Sinan Akçıl arasında eğlenceli anlar yaşandı. Sinan Akçıl ve Okan Bayülgen, oyuncu Erkan Petekkaya ile aralarında geçen anıları seyirciyle paylaştı. Devamını oku...

Djokovic'in aşı meselesi nedeniyle çalkantılı başlayan Avustralya Açık'ta şampiyon Rafael Nadal oldu. - Devamını oku...

Galatasaray'da bir süredir beklenen ayrılık resmiyet kazandı. Christian Luyindama, Suudi Arabistan ekibi Al Taawon'a kiralandı. - Devamını oku...

Galatasaray eski oyuncusu Bafetimbi Gomis'le opsiyonlu olarak 1.5 yıllığına anlaştı. - Devamını oku...

Süper Lig yeni yayın döneminde nasıl bir yol izleyecek? 15 soru ve cevapları - Devamını oku...