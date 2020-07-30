Akşam Postası | 30 Temmuz 2020
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30 Temmuz 2020, Perşembe 17:43 Son Güncelleme:
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Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı. -Devamını oku...
'Eyyam-ı bahur' sıcakları geliyor, eyyam-ı bahur sıcaklığı nedir? -Devamını oku...
İşten çıkarma yasağı süresi ne kadar uzatıldı? -Devamını oku...
81 İl Sağlık Müdürü'ne bayram uyarısı. -Devamını oku...
Bayram trafiği başladı, 15 km'lik kuyruk -Devamını oku...
Çanakkale'de orman yangını. -Devamını oku...
Doğal gaz fiyatları için yeni uygulama. -Devamını oku...
Cemal Enginyurt MHP'den ihraç edildi. -Devamını oku...
Corona virüs aşısında müjde Ankara'dan geldi. -Devamını oku...
Ekonomik Güven Endeksi rakamları açıklandı. -Devamını oku...
Dünya
Avrupa'da ikinci dalga: Mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayın. -Devamını oku...
Ankara Büyükelçisi istihbarat başkanı oldu. -Devamını oku...
Spor
Trabzonspor'un forma tanıtımında dikkat çeken detay. -Devamını oku...
Falcao'nun Galatasaray'dan ayrılma planı yok. -Devamını oku...
Magazin
Songül Karlı, eski eşi Metin Yüncü için Müge Anlı'ya başvurmaya karar verdi. - Devamını oku...
'MasterChef Türkiye' yeni bölümünde ilginç anlar yaşandı. Yarışmanın yayınlanan son bölümde, yarışmacı Eylem Gür, yanında getirdiği kafatasıyla dikkat çekti. - Devamını oku...
Usta oyuncu Mustafa Uğurlu, uzun süredir beraber olduğu kendisinden yaşça küçük, Ayşegül isimli sevgilisiyle Bodrum'da tatile çıktı. - Devamını oku...
Yusuf Güney: Sosyal medya ile işim bitti, dağlara çıkacağım. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!
- Mercimek çorbası
- Patatesli top köfte
- Pesto soslu makarna
- Kadayıflı muhallebi tatlısı