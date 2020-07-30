Türkiye Akşam Postası | 30 Temmuz 2020

Akşam Postası | 30 Temmuz 2020

Türkiye

Akşam Postası | 30 Temmuz 2020

Bugün neler oldu, bakmaya fırsatın olmadıysa hepsini topluca Akşam Postası'nda okuyabilirsin. Akşam Postası her şeyi senin için özetliyor.

30 Temmuz 2020, Perşembe 17:43 Son Güncelleme:
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Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!

  • Mercimek çorbası
  • Patatesli top köfte
  • Pesto soslu makarna
  • Kadayıflı muhallebi tatlısı 

Günün menüsü tarifleri için tıklayın.

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