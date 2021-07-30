Akşam Postası | 30 Temmuz 2021

Erdoğan'dan tartışmalara net cevap: THK'nın elinde burada kullanılacak uçak yok -Devamın oku...

Türkiye'deki yangınlar için Azerbaycan'ın ardından Ukrayna'dan destek! -Devamını oku...

Manavgat’ta yürek yakan anlar! Acı veda… -Devamını oku...

İstanbul'da yangın önlemi! Ormana giriş yasaklandı -Devamını oku...

AFAD'dan orman yangınları için yeni açıklama -Devamını oku...

Onun adı mucize! Manavgat'ta alevlerin arasında dünyaya geldi -Devamını oku...

İsrail gemisi saldırıya uğradı -Devamını oku...

Avustralya'da tam kapanmayı askerler denetleyecek -Devamını oku...

Cemiyet hayatının popüler isimlerinden Süreyya Yalçın, tatil için Bodrum’a geldi. Bodrum'da başlayan yangın bölgesinde dumanlar yükselirken teknesinde eşi Ozan Baran’a sere serpe yatarak pozlar verdi. - Devamını oku...

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde organik bir yaşam süren Yılmaz Erdoğan'ın çiftliği ve film platosu, orman yangınlarının bulunduğu riskli bölgede yer alıyor. - Devamını oku...

Fox TV ekranlarında Sofrada isimli programı sunan Zuhal Topal’ın adresi değişti. Topal, maaşına zam yapılmayınca ATV ile anlaştı. - Devamını oku...

İbrahim Büyükak, çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz ay da oğlu Aslan Oktay’ı kucağına almıştı. Ünlü çiftin bebekleri dün bir aylık oldu. 13 kilo alan Nurdan Büyükak, şimdiden 10 kilo verdi. - Devamını oku...

Hülya Avşar’ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zehra Çilingiroğlu Afrika örgüsü yaptırarak tarzını yeniledi. - Devamını oku...

Uzun süredir İspanya’nın tatil adası olarak bilinen İbiza’da yaşayan Şeyma Subaşı, bikinisiyle dans ettiği anları Instagram sayfasından paylaştı. - Devamını oku...

NBA Draft'ı Brooklyn Nets'in evi olan Barclays Center'da gerçekleşti. Gecede, Houston Rockets milli basketbolcu Alperen Şengün'ü 16. sıradan seçti. - Devamını oku...

Galatasaray, Alanyaspor'dan Berkan Kutlu'yu kadrosuna kattı. Oyuncu için hazırlanan klip de resmi hesaplardan paylaşıldı. Berkan, Galatasaray'da 22 numaralı formayı giyecek. - Devamını oku...

Tokyo 2020 Olimpiyatları teniste bir sürprize sahne oldu. Dünya 1 numarası Novak Djokovic, dünya 5 numarası Alexander Zverev'e elendi. - Devamını oku...

Karagümrük, Medhi Benatia'yı kadrosuna kattı. - Devamını oku...