Akşam Postası | 31 Ağustos 2020

Alaska'da yaşanan bu ilginç olayda katil balinanın peşine düştüğü bir su samuru, kendini kurtarmak için akıllı bir çözüm buldu. Katil balinadan kaçan su samuru, o sırada oradan geçen tekneye doğru hızlıca yüzerek kendini tekneye attı. Teknede bekleyen su samuru geri suya atlamayınca katil balina bekledi bekledi ve pes etti ve akıllı su samuru canını böyle kurtardı. -