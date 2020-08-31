Akşam Postası | 31 Ağustos 2020
Gün içerisinde olan tüm önemli olayları bir araya topladık. Akşam Postası sana günü özetlemek için geliyor.
31 Ağustos 2020, Pazartesi 17:53 Son Güncelleme:
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Gündem
- Erdoğan'dan Giresun'da önemli açıklama: 50 bin lira hibe verilecek. posta.com.tr/erdogandan-giresunda-onemli-aciklama-50-bin-lira-hibe-verilecek-2274627" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0);">Devamını oku...
- Ankara Valiliği'nden 'esnek mesai' kararı. Devamını oku...
- İstanbul'da corona virüse karşı alınan düğün tedbirleri bugün yürürlüğe girdi! Artık yasak. Devamını oku...
- Yeni eğitim-öğretim yılında ilk gün! Bakan Selçuk ders zilini çaldı. Devamını oku...
- Gaz keşfinin bilinmeyen hikayesi! Parola: Zeynep uyandı. Devamını oku...
- Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nda akılalmaz vurgun.Devamını oku...
- Yolcu otobüsü, araçları ezerken kimi ağladı kimi istifini bile bozmadı! O anlar kamerada.Devamını oku...
- İletişim Başkanı Altun'dan Papa'nın Doğu Akdeniz çağrısına destek.Devamını oku...
Dünya
- Corona virüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri. Devamını oku...
- 2020 MTV Video Müzik Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Devamını oku...
- Uzmanlar sıraladı: Bu 7 belirtiyi yaşadıysanız corona virüsü atlatmış olabilirsiniz.Devamını oku...
- WhatsApp'ta farklı sohbetlerde farklı duvar kağıtları kullanılabilecek - Devamını oku...
- BMW, yağlama gerektirmeyen motosiklet zincirini duyurdu - Devamını oku...
- Rolls-Royce corona virüs nedeniyle 5,4 milyar sterlin zarar etti - Devamını oku...
- Japonya'da uçan araba projesinde yolculu deneme uçuşu yapıldı - Devamını oku...
- 2020 MTV Video Müzik Ödülleri'ne damga vuran Ladg Gaga'nın sahne performansı ve maskeleri - Devamını oku...
- Justin Bieber-Hailey Baldwin çifti indirimden malikane aldı. - Devamını oku...
- Amber Heard ve Johnny Depp: Nasıl tanıştılar, neden düşman oldular? - Devamını oku...
- Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un 200 milyar dolar servete ulaşan ilk insan olduğunun açıklanmasının ardından bir grup gösterici Bezos'un Washington'daki evinin önünde toplandı. - Devamını oku...
- Alaska'da yaşanan bu ilginç olayda katil balinanın peşine düştüğü bir su samuru, kendini kurtarmak için akıllı bir çözüm buldu. Katil balinadan kaçan su samuru, o sırada oradan geçen tekneye doğru hızlıca yüzerek kendini tekneye attı. Teknede bekleyen su samuru geri suya atlamayınca katil balina bekledi bekledi ve pes etti ve akıllı su samuru canını böyle kurtardı. - Devamını oku...
Magazin
- Şarkıcı Yunus Bülbül, katıldığı bir canlı yayında 'Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur' şeklinde bir açıklamada bulunmuş ve çok tepki çekmişti. Bülbül, artan tepkilerin ardından Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programına bağlandı ve özür diledi. Devamını oku...
- Ünlü çift Justin Bieber ile Hailey Baldwin, ilk satış fiyatının yarısına kadar indirim yapılan bir malikane satın aldı. Çiftin komşuları arasında Hollywood'un en ünlü simaları yer alıyor. Devamını oku...
- 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla tanınan Nihal Candan’ın sevgilisi Hakan Boy, bir binadan düşerek ağır yaralandı. İntihar girişiminde bulunduğu iddia edilen Boy, hastanede tedavi altında alındı ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Devamını oku...
Spor
- Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu: Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü - Devamını oku...
- Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu eşleşmeleri belli oldu. - Devamını oku...
- Emre Akbaba'nın sakatlığı sanılandan daha ciddi: Ligin ilk 3 haftasını kaçıracak. - Devamını oku...
- Galatasaray'ın yeni kalecisi Fatih Öztürk'ün macerası olaylı başladı: O fotoğrafları silin, yanarım! - Devamını oku...
- Milli Takım'da Mert Çetin 3 Eylül ve 6 Eylül'deki Uluslar Ligi maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. - Devamını oku...
- Manchester City'den Lionel Messi'ye 5 yıllığına 750 milyon euro - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!ı
- Fasulye çorbası
- İmam bayıldı
- Şehriyeli bulgur pilavı
- Ispanaklı kek
Günün videosu: Sosyal medya fenomeni Murat Övünç tokatlı saldırıya uğradı. Övüç’ün kendisini tokatlayan kişiye, “Kuran çarpsın demedim. Yemin ederim demedim. O benim ablam” dediği duyuldu. Görüntülerde Murat Övüç'ü tokatlayan kişinin eski basketbolcu Zaza Enden olduğu ortaya çıktı.
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