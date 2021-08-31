Akşam Postası | 31 Ağustos 2021

YKS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM Başkanı'ndan son dakika açıklaması. Devamını oku...

MEB duyurdu: Pazartesi günü başlıyor! Ders saatleri...Devamını oku...

İstanbul merkezli 6 ilde operasyon! Çok sayıda kuyumcu gözaltına alındı! Devamını oku...

Herkes Taşkın Daşdan'ı konuşuyor! Film gibi olay! Milyoner oldu. Devamını oku...

Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu...Devamını oku...

Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, bir televizyon kanalına girerek sunucu haberleri sunarken silahları ile onun yanında yer aldı. Devamını oku...

Taliban Afganistan'da 'kadın sesi'ni yasakladı! Devamını oku...

11 Eylül saldırıları sonrası El Kaide lideri Usame Bin Ladin'i yakalamak için Afganistan'a giren ABD, 20 yıl sonra bu ülkeden çekildi. Ülkede çekilen bu fotoğraf ise dünyada gündem oldu. İşte fotoğraftaki kişinin kimliği...Devamını oku...

İsrail'de okullarda yüz yüze eğitimin başlamasına 24 saat kala yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.Devamını oku...

Afganistan'da barınak kuran Britanyalı emekli asker 200 kedi ve köpeği ile Londra'ya döndü. Paul Farthing barınakta kalan personel için ise 'karışık duygular' yaşadığını ifade etti.Devamını oku...

Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu büyük usta Ferhan Şensoy hayata veda etti. İç kanama geçiren Şensoy, 2 Temmuz'dan bu yana İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi görüyordu. Öte yandan usta ismin cenaze detayları da belli oldu. - Devamını oku...

Ferhan Şensoy'un vefatı Türkiye'yi yasa boğdu. Şensoy'un geçtiğimiz mart ayında vefat eden yakın dostu Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin, acı haberin ardından babası ve Şensoy'un rol aldığı 'Pardon' filminden bir sahneyi paylaştı. - Devamını oku...

Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi 'Camdaki Kız’ın yeni sezon yayın tarihi netleşti. - Devamını oku...

'MasterChef Türkiye 2018' yarışmasında tavırlarıyla dikkat çeken, jüri üyelerinin uyarılarını dikkate almayınca diskalifiye edilen Murat Özdemir, sonrasında papağanına işkence ettiği görüntülerle infial uyandırmıştı. Özdemir, yeni bir skandala imza attı. - Devamını oku...

İbrahim Kutluay ile Berrak Tüzünataç’ın aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü! Edwina Sponza ile bir dargın bir barışık sürdürdüğü ilişkisi sona eren İbrahim Kutluay’ın, Berrak Tüzünataç’la birlikte olduğu iddia edildi. - Devamını oku...

Fenomen Mercedes Morr evinde ölü bulundu. Henüz 33 yaşında ölen fenomenin ölümü sonrası açıklama yapan polis yetkilileri cinayet ya da intihardan şüpheleniyor. - Devamını oku...





Beşiktaş'ın yedek kalecilerinden Utku Yuvakuran, Fatih Karagümrük'e kiralandı. Genç eldiven 1 sene boyunca İstanbul ekibi Karagümrük'te forma giyecek. - Devamını oku...

Beşiktaş'ın geçen sezon kadro dışı bıraktığı ve bu sene de kadroda yer vermediği Jeremain Lens'in sözleşmesi feshedildi. - Devamını oku...

A Milli Erkek Basketbol Takımımızın da yer alacağı 2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası eleme gruplarının kura çekimi yapıldı. Milliler B Grubu'nda Yunanistan, Büyük Britanya ve Belarus ile eşleşti. - Devamını oku...

Diego Rossi'nin bilinmeyenleri... Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi'nin özellikleri - Devamını oku...

Manchester United'a transfer olan Ronaldo için 15 milyon euro ödenecek. Portekizli yıldız imzayı attı ve ilk sözlerini söyledi... - Devamını oku...



