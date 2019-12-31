Akşam Postası | 31 Aralık 2019

Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yıl için bir mesaj paylaştı. -Devamını oku…

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte alınacak yılbaşı tedbirlerini açıkladı.-Devamını oku…

Kartal'da bir binanın otoparkında istinat duvarı çöktü. Açılan çukur otomobilleri yuttu. -Devamını oku…

İstanbul Havalimanı'nda yolcu karşılamada yeni bir döneme girileceği açıklandı. Artık terminalde pankart kaldırarak yolcu karşılama yapılmayacak.-Devamını oku…

Gaziantep'te bir mahallede doğum sırasında ölen bir ineğin kuduz olduğunun anlaşılması üzerine mahalle 6 ay süreyle karantinaya alındı. -Devamını oku...

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu '2019 Yılı Kadın Cinayeti Raporu'nu paylaştı.-Devamını oku…





Dünya

ABD'de bir restorana teslim alacağı sipariş için giden Yusuf Özgür, restorandaki silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. ABD'liler öldürülen Türk vatandaşı için yas tutarken ailesi için de bağış topladı. -Devamını oku...

Avustralya'nın güneydoğusunda aylardır etkili olan yangınlar nedeniyle binlerce kişi alevlerden kaçarak, sahillere sığındı. Öte yandan yangınlar nedeniyle ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. -Devamını oku...

Japonya'da ev hapsinde olan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn Japonya'dan kaçarak Lübnan'a gitti. Ghosn yaptığı açıklama, "Adaletten değil, adaletsizlik ve siyasi zulümden kaçtım" ifadelerini kullandı. -Devamını oku...

Magazin

Eski milli futbolcu Emre Aşık’ın boşanma aşamasında olduğu Yağmur Aşık, baykuş nedeniyle veteriner ile kavga etmesine ilişkin yargılandığı davada 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. -Devamını oku...

2019 yılında Türkiye'de en çok aranan kadın sanatçılar arasında sırada Hadise yer aldı. Erkeklerde ise Tarkan zirveyi kaptırmadı. -Devamını oku...

Şarkıcı Demet Akalın, yakın arkadaşı Selin Ciğerci'yi Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. Akalın'ın bu hamlesi "Dostluk bitti mi?" sorusunu akıllara getirdi. -Devamını oku...

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