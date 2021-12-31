Akşam Postası | 31 Aralık 2021

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Sıkı koronavirüs tedbirleri aç bıraktı! Günlük bir kase lapa ile besleniyorlar... -Devamını oku...

Pakistan’da patlama: 4 ölü, 16 yaralı -Devamını oku...

Ünlü türkücü Ceylan dün gece saatlerinde aldığı ölüm haberiyle sarsıldı. Türkücü Ceylan Avcı’nın babası yaşamını kaybetti. - Devamını oku...

Bir dönem sahnelere damga vuran Tüdanya’nın gırtlak kanserine yakalanarak sesini kaybetmişti. Birçok ünlü isimden Tüdanya'ya destek yağmıştı. Hala tedavisi devam eden Tüdanya'nın son hali ortaya çıktı. - Devamını oku...

2015 senesinde evlendiği şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2017 yılında evliliğini sona erdiren Merve Boluğur şimdilerde Erkan Şen isimli bir işletmeciyle aşk yaşıyor. İkili önceki gün bir mekândan çıkarken kameralara yansıdı. Merve Boluğur ve Erkan Şen çifti özel hayatlarıyla alakalı merak edilenleri yanıtladı. - Devamını oku...

Gizem Tuncer, tv8 ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu. Geçen yıl yumurta diyetiyle 10 kilo veren ünlü isim kiloluyken çekilen fotoğrafının tekrar tekrar gündeme gelmesine tepki gösterdi. - Devamını oku...

Bir döneme damga vuran sunucu Tolga Garipoğlu yıllar sonra kameralara yansıdı. Tolga Garipoğlu bir dönemin fenomen yarışması ‘Hugo’ hakkında konuştu. - Devamını oku...

2020 yılına veda ederken, şiddet ve ihanet haberleri ağırlıktaydı. Bu yıl ise birbirinden ilginç ve farklı olaylar yaşandı. 2021 yılına veda ederken, hapse girenleri, yeni aşka yelken açanları, hayatını kaybedenleri ve hafızalara kazınan magazin olaylarına bir bakalım... - Devamını oku...

Feghouli için sürpriz Başakşehir iddiası: Prensipte anlaştılar! - Devamını oku...

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Nihat Özdemir Fenerbahçe'nin Süper Kupa talebine sıcak bakıyor. - Devamını oku...