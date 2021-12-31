Türkiye Akşam Postası | 31 Aralık 2021

Akşam Postası | 31 Aralık 2021

Türkiye

Akşam Postası | 31 Aralık 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dövizdeki dalgalanma kontrol altında. Türkiye için tarih verildi! Bu vaka sayısı aşılırsa kısıtlama gelebilir! Beşinci doz aşılama başladı! Daha fazlası için Akşam Postası.

31 Aralık 2021, Cuma 17:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dövizdeki dalgalanma kontrol altında -Devamını oku...

Bakan Soylu operasyonu böyle duyurdu: Tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar -Devamını oku...

Milli Piyango'da büyük ikramiyeye saatler kaldı! -Devamını oku...

Son dakika! Türkiye için tarih verildi! Bu vaka sayısı aşılırsa kısıtlama gelebilir! -Devamını oku...

Ağrı Sibirya'ya döndü! Hava -25 derece! Dere ve göller dondu! İşte görüntüler -Devamını oku...

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin isteği herkesi ağlattı! -Devamını oku...

Beşinci doz aşılama başladı! -Devamını oku...

Dünyada 2022 coşkusu resmen başladı! Yeni Zelanda yeni yıla girdi -Devamını oku...

Sıkı koronavirüs tedbirleri aç bıraktı! Günlük bir kase lapa ile besleniyorlar... -Devamını oku...

Pakistan’da patlama: 4 ölü, 16 yaralı -Devamını oku...

Ünlü türkücü Ceylan dün gece saatlerinde aldığı ölüm haberiyle sarsıldı. Türkücü Ceylan Avcı’nın babası yaşamını kaybetti. - Devamını oku...

Bir dönem sahnelere damga vuran Tüdanya’nın gırtlak kanserine yakalanarak sesini kaybetmişti. Birçok ünlü isimden Tüdanya'ya destek yağmıştı. Hala tedavisi devam eden Tüdanya'nın son hali ortaya çıktı. - Devamını oku...

2015 senesinde evlendiği şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2017 yılında evliliğini sona erdiren Merve Boluğur şimdilerde Erkan Şen isimli bir işletmeciyle aşk yaşıyor. İkili önceki gün bir mekândan çıkarken kameralara yansıdı. Merve Boluğur ve Erkan Şen çifti özel hayatlarıyla alakalı merak edilenleri yanıtladı. - Devamını oku...

Gizem Tuncer, tv8 ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu. Geçen yıl yumurta diyetiyle 10 kilo veren ünlü isim kiloluyken çekilen fotoğrafının tekrar tekrar gündeme gelmesine tepki gösterdi. - Devamını oku...

Bir döneme damga vuran sunucu Tolga Garipoğlu yıllar sonra kameralara yansıdı. Tolga Garipoğlu bir dönemin fenomen yarışması ‘Hugo’ hakkında konuştu. - Devamını oku...

2020 yılına veda ederken, şiddet ve ihanet haberleri ağırlıktaydı. Bu yıl ise birbirinden ilginç ve farklı olaylar yaşandı. 2021 yılına veda ederken, hapse girenleri, yeni aşka yelken açanları, hayatını kaybedenleri ve hafızalara kazınan magazin olaylarına bir bakalım... - Devamını oku...

Feghouli için sürpriz Başakşehir iddiası: Prensipte anlaştılar! - Devamını oku...

Francesco Farioli resmen Alanyaspor'da. - Devamını oku...

Nihat Özdemir Fenerbahçe'nin Süper Kupa talebine sıcak bakıyor. - Devamını oku...

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
2022’de keşke...
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Yusuf Küpeli ve bir tarih…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
İyi ki var
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Türkiye aşısını geliştiren 10 ülkeden biri oldu
Hakan Çelik
Şirin Sever
Köpek bir çocuk ısırdı! Haber gibi gelmedi mi?
Şirin Sever
Banu Şen
İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener: Projelerimiz İzmir'in ortak projeleri
Banu Şen
Erkut Can
Erdoğan’ın golü ağları deldi
Erkut Can
Murat Gülderen
İşte 2022'nin teknolojileri
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Adana'da son dakika haberi: 2 ton sağlıksız tavuk eti ele geçirildi