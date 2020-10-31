Akşam Postası | 31 Ekim 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: İzmir'de depremin ardından saatler sonra mucize haberleri geldi, İzmir'de eğitime bir hafta ara verildi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ailesi corona virüse yakalandı. Daha fazlası için Akşam Postası'nı oku.
31 Ekim 2020, Cumartesi 17:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
İzmir depreminin sesi ortaya çıktı. -Devamını oku...
Afet bölgesinde gıda ve battaniyeye ihtiyaç var. -Devamını oku...
İzmir depremi için iki kritik uyarı. -Devamını oku...
İzmir'de eğitime 1 hafta ara verildi. -Devamını oku...
Bakan Süleyman Soylu ve ailesi corona virüse yakalandı. -Devamını oku...
Depremden 26 sonra mucize geldi. -Devamını oku...
Saatler sonra mucize: Enkazdan yürüyerek çıktı. -Devamını oku...
THY'den bilet değişim ve iade açıklaması. -Devamını oku...
Dünya
El Salvador'da toprak kaymasında 9 kişi hayatını kaybetti. -Devamını oku...
Aracın kaputundan 3 metrelik piton çıktı. -Devamını oku...
Magazin
Oyuncu Serenay Sarıkaya, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Sarıkaya, deprem olduğunda İzmir'de dönüş yolunda olduğunu söyledi. - Devamını oku...
Bir süredir alzheimer tedavisi gören Erkan Petekkaya'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı. -Devamını oku...
Mustafa Sandal ve Melis Özşurup, barıştıktan sonra ilk kez görüntülendi. - Devamını oku...
İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından oyuncu Gizem Güven'den de bir paylaşım geldi. 'Sihirli Annem' dizisinde 'Ceren' karakterini canlandıran Gizem Güven, 1999 depreminde enkaz altından çıktığı günü anlattı. - Devamını oku...
Oligark’ta düzenlenen bir Cadılar Bayramı partisine katılan Can Yaman, partiyi polis basınca arka kapıdan kaçtı. -Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Fasulye çorbası
- Kirde kebabı
- Erişte makarna
- Saray sarması
Günün videosu
Binalardaki sismik izolatörün yani raylı sistemin deprem anındaki hareketi