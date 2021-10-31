Akşam Postası | 31 Ekim 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'in G 20 Liderler Zirvesi'ndeki görüşmesinin ardından peş peşe açıklamalar geldi. Devamını oku...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu AK Parti ile CHP arasındaki puan farkını açıkladı. Devamını oku...

Milli Eğitim Bakanlığı, 'Okullarda yarıyıl tatili- ara tatil ne zaman başlayacak?' sorusuna yanıt verdi. Devamını oku...

İstanbul'da evli çift villada ölü bulundu! İşte korkunç iddia. Devamını oku...

Aydın'da bir ilçenin kabusu oldu! Tehlike büyüyor! 'Can ve mal kaybına neden olur' Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'in ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Devamını oku...

Boris Johnson ile Macron iki ülke arasındaki balıkçılık sorununu ele aldı. Devamını oku...

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), danışma kurulunun BioNTech aşısının 5-11 yaş arası çocuklarım kullanımı onay verdi. Devamını oku...

ABD istihbarat raporunda şoke eden koronavirüs iddiası! Devamını oku...

Esra Bilgiç, hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Esra Bilgiç, bir reklam çekimi için Pakistan’a gitti. Esra Bilgiç, reklam setinde yaptıklarıyla herkesi bezdirdi. - Devamını oku

Pınar Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Pınar Deniz’in bir dönem fazla kilolarından nasıl kurtulduğu ortaya çıktı. - Devamını oku

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz final mi yapıyor? Oktay Kaynarca duyurdu - Devamını oku

Bir dönem katıldığı Survivor yarışmasıyla ismini duyuran ve yarışmadan şampiyon olarak ayrılan Turabi Çamkıran, Instagram sayfasından paylaştığı gönderilerle takipçileriyle iletişim kuruyor. Survivor Turabi Çamkıran son olarak Cadılar Bayramı paylaşımıyla gündeme geldi. - Devamını oku





Beşiktaş'ta Pjanic'ten sonra Batshuayi ve Rosier'den de kötü haber: 2 hafta yoklar - Devamını oku...

Enner Valencia Galatasaray derbisini kaçıracak - Devamını oku...

Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın ameliyat olacağını açıkladı. A Spor'daki habere göre Altay'ın dönmesi 3 ayı bulacak. - Devamını oku...