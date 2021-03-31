Akşam Postası | 31 Mart 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndan sonra Azerbaycan'ın tarihi zafer elde ettiği Şuşa'yı ziyaret edeceğini duyurdu. Anayasa Mahkemesi HDP iddianamesini iade etti. Esnafa ciro kaybı desteklerinde başvuru süresi uzatıldı. Ramazan ayında koronavirüs aşısı olunacak günler oruç tutulmayabilir! Bilim Kurulu üyesi açıkladı. Daha fazlası için Akşam Postası.
31 Mart 2021, Çarşamba 16:50 Son Güncelleme:
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndan sonra Azerbaycan'ın tarihi zafer elde ettiği Şuşa'yı ziyaret edeceğini duyurdu. Devamını oku...
- Anayasa Mahkemesi HDP iddianamesini iade etti. Devamını oku...
- Esnafa ciro kaybı desteklerinde başvuru süresi uzatıldı.Devamını oku...
- Çakarlı maganda Muhammet Enes Uysal'a istenen ceza belli oldu.Devamını oku...
- Ramazan ayında koronavirüs aşısı olunacak günler oruç tutulmayabilir! Bilim Kurulu üyesi açıkladı. Devamını oku...
- CIA'in casus kedi projesi yıllar sonra deşifre oldu. Devamını oku...
- Tek dozluk koronavirüs aşısı yaptıran adam korkunç yan etkiler yaşadı. Devamını oku...
- Pfizer aşısıyla ilgili son dakika! Yan etki oranı açıklandı. Devamını oku...
- Watergate Skandalı'nın kilit ismi Gordon Liddy hayatını kaybetti. Devamını oku...
- İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in Nişantaşı'nda bulunan tırnakçı dükkanına kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Dilan Çıtak Tatlıses soluğu Harbiye Polis Karakolu'nda aldı. Devamını oku...
- 25 yaşındaki Amerikalı model Kendall Jenner, kendisini ölümle tehdit eden bir kişinin önce onu, sonra da kendisini öldürme planı olduğunu anlatarak polisten koruma istedi. Devamını oku...
- Behzat Uygur’un, bir röportajında Caner Cindoruk’un çocukken mendil sattığını söylemesi sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi. Uygur, “Caner’in çalışarak bir yerlere gelmesi başarı hikâyesidir. Anılar değerlidir, ayıplanacak yanı yoktur” dedi. Devamını oku...
- Esra Erol'da programında izleyenlerin hayrete düşüren bir olay yaşandı. Mağduriyetini gidermek için programa katılan Mehmet Bey, iş arkadaşı Ebru'nun kendisini 535 bin lira, arkadaşlarını ise farklı miktarlarda dolandırdığını iddia etti. Bunun üzerine yüzleştirilmek üzere yaşlı adamın karşısına çıkarılan kadın, parayı borç olarak aldığını söyleyerek, "Biraz geciktirmiş olabilirim. Ahlaksız teklifte bulundular. Karşılığında parayı aldım" diyerek kendisini savundu. Devamını oku...
- Pop müziğin kralı olarak anılan Michael Jackson'ın kızı Paris, babasıyla geçen çocukluğuna dair nadir açıklamalardan birini yaptı. Devamını oku...
- Merih Demiral'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. - Devamını oku...
- Eski Basketbolcu İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı. Kutluay'ın testinin pozitif olduğu bildirildi. - Devamını oku...
- Ozan Tufan ve Rojin Haspolat evleniyor! Düğün bu akşam... - Devamını oku...
- Galatasaray, bu sabah yapılan koronavirüs testlerinde bir futbolcunun daha test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. - Devamını oku...
- Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcılık görevine Erdinç Sözer getirildi. - Devamını oku...
- TFF, 2022-23 sezonundan itibaren 1. Lig'de VAR sisteminin uygulanacağını açıkladı. - Devamını oku...
- Sergen Yalçın'ın istemediği Halil Umut Meler üst üste ikinci kez Beşiktaş maçı yönetecek. - Devamını oku...
- Karagümrük'te yeni transfer Emre Çolak, Galatasaray hakkında söyledikleri nedeniyle kadro dışı bırakıldı. - Devamını oku...
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