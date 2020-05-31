Akşam Postası | 31 Mayıs 2020
Mayıs ayını bitirirken ayın son gününün gelişmelerini kaçırma. Akşam Postası'nı senin için hazırladık. İşte günün önemli haberleri.
31 Mayıs 2020, Pazar 15:55 Son Güncelleme:
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Gündem
- Erdoğan, 'Uygularsak salgının hortlamasının önüne geçeriz' deyip 3 madde sıraladı.Devamını oku...
- Kreş ve ana okullarında uygulanacak corona virüs kuralları. Devamını oku...
- 'Acaba corona geçirdim mi?' diyenler dikkat! Antikor testleri başladı. Devamını oku...
- Düğün salonları için ilginç öneri: "Hakem atansın." Devamını oku...
- Meteoroloji o illeri uyardı: 4 gün boyunca sağanak yağış bekleniyor.Devamını oku...
- Pazartesi iş yerine döneceklere uyarı: Eldiven faydadan çok zarar getiriyor.Devamını oku...
Dünya
- Trump orduya emir verdi, George Floyd sonrası ABD'de iç savaşa ramak kaldı. Devamını oku...
- Hacker grubu Anonymous ABD'de başlayan protestolara dahil oldu. İsyana destek verem Anonymous, Minneapolis polis teşkilatının telsiz ve internet sitelerini hackledi. Devamını oku...
- SpaceX'in içinde neler oluyor? İşte ilk görüntüler. Devamını oku...
- Olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen SpaceX’in "Crew Dragon" isimli uzay mekiğiyle ilk insanlı uçuş denemesi dün gece başarı ile gerçekleştirildi. Devamını oku...
- Apple Powerbeats Pro için yeni renk seçenekleri geliyor. Devamını oku...
- Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 ile mücadele kapsamında yeni bir rehber yayınladı. Devamını oku...
- Chrissy Teigen, tutuklanan protestocular için 200.000 dolar kefalet ödedi. Devamını oku...
- Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’yle (NASA) işbirliği çağrısında bulunarak, Ay’dan toprak örnekleri toplamak istediğini duyurdu. Roscosmos, alınacak toprak örnekleriyle Ay’ın nasıl oluştuğunu keşfetmeyi amaçladığını açıkladı. Devamını oku...
- Hem çantada taşınabilen hem de şişirilebilen elektrikli bisiklet: Poimo. Devamını oku...
- Microsoft’un internet sitesinde gazeteciler yerine robotlar çalışacak. Devamını oku...
- Lisa Kudrow, Friends'in çekim tarihinin belirlendiğini söyledi. Devamını oku...
Magazin
- Lady Gaga 28 milyon dolarlık mücevherle dürümcüye gitti. Devamını oku...
- Beren Saat eşi Kenan Doğulu’nun doğum günü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Devamını oku...
- Sercan Badur'un Beşiktaş'taki evine hırsız girdi. Ünlü oyuncu Sercan Badur'un nişan yüzüğü dahil yaklaşık 35 bin liralık ziynet eşyası çalındı. Badur'un evini soyanlar sitenin güvenlik kameralarına takıldı. İki hırsızın yakalanması için polis harekete geçti. Devamını oku...
Spor
- Dorukhan Toköz'den Fenerbahçe iddiaları için yalanlama: "Hakkımda çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Şu an tek amacım özlediğim formama kavuşmak" - Devamını oku...
- Dünyaca ünlü hakem Slavko Vincic, Bosna Hersek'te katıldığı bir parti nedeniyle gözaltına alındı. Sloven hakemin katıldığı partinin fuhuş ve uyuşturucu çetesi lideri Tijana Maksimovic tarafından tertip edildiği ortaya çıktı. - Devamını oku...
- Ajansspor'da yer alan habere göre Trabzonspor'un Çek oyuncusu Filip Novak önümüzdeki sezon Fenerbahçe forması giyecek. Hatta Novak'ın sözleşme detayları bile belli. - Devamını oku...
- Liglerin corona virüs nedeniyle ertelenmesinden ötürü normal şartlarda sözleşmesi bitecek oyuncular, ligin bitimine kadar takımlarında kalıyor. Bu kurala ise 'oynama zorunluluğu' deniyor İşte 3 büyüklerde bu kurala tabi olan oyuncular. - Devamını oku...
- Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Yassine Benzia'nın golf ya da kumsal aracı olarak kullanılan buggy ile kaza geçirdiği açıklandı. Benzia kaza nedeniyle elinden ağır yaralandı. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Yayla çorbası
- Kavurma
- Pirinç pilavı
- Laz böreği
Günün videosu
Günün testi