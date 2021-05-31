Akşam Postası | 31 Mayıs 2021

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de başladı. Kafe ve restoranlar açılacak mı? Hafta içi hafta sonu yasakları kalkacak mı? İşte Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri...Devamını oku...

Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Biden, Cumhurbaşkanımıza telefonda söyledi... Devamını oku...

Kredi fırsatı, 6 ay ödeme yok! 200 bin lira... Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, Denizbank, Garanti Bankası, İş Bankası...Devamını oku...

İstanbul'a dolu yağışı için saat verildi. Devamını oku...

50 yaş üstü bugün aşılanacak! 50 yaş üstü aşı randevuları e-Nabız'dan sorgulanacak.Devamını oku...

Türkiye ve Yunanistan dünyaya duyurdu! Aşı sertifikası anlaşması yapıldı. Devamını oku...

Çin'de bundan sonra 3 çocuk sahibi olma hakkı tanınacak. Devamını oku...

Demet Akalın ve Alişan'ın Star TV'deki sabah programı anlaşmalarının sona ermesi nedeniyle ikili ekranlara veda etti. Onların yerine Seda Sayan'ın gelmesiyle ise ünlü isimler birbirine demediğini bırakmadı. Yaşanan bu olayın ardından yapım şirketinden açıklama geldi. Devamını oku...

Magazin camiasının son günlerde en çok konuştuğu isimlerin başında gelen Seren Serengil'in, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf alay konusu oldu. Photoshop'tan vazgeçeyemen Serengil'e "Robot gibi duruyor" şeklinde yorumlar yapıldı. Devamını oku...

Ünlü şarkıcı Kuşum Aydın annesi Şelala Hanım'la Bodrum'daki evlerinde kalıyor. Şelale Hanım'ın her anını sosyal medyada paylaşan Kuşum Aydın annesinden bir fenomen yarattı. Devamını oku...

Dünyaca ünlü oyuncu Joe Lara 59 yaşında hayatını kaybetti. ABD basını Joe Lara'nın, Tennessee'de göle düşen uçakta olduğu ve beraberindeki 6 kişiyle birlikte yaşamını yitirdiğini duyurdu. Devamını oku...

Bir proje için Bodrum’a giden Beren Saat ve Kenan Doğulu güzel havanın tadını çıkarıyor. Devamını oku...

Galatasaray U19 takım forması giyen Berkan Mahmut Keskin Sarı-Kırmızılı kulüple 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. - Devamını oku...

Fraport TAV Antalyaspor'da 4 oyuncuyla yollar ayrıldı. Kulüp Podolski, Ersan Adem Gülüm, Sidney Sam ve Drole'ü gönderdi. - Devamını oku...

Fernando Muslera Copa America'da oynamak istemediğini açıkladı - Devamını oku...

Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar Avrupa yolcusu. Doğan Alemdar Lyon tarafından takip ediliyor ve iki kulüp arasında görüşmeler olumlu ilerliyor. - Devamını oku...