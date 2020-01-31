Akşam Postası | 31 Ocak 2020

Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşikanı Erdoğan, ABD'nin açıkladığı 'Yüzyılın Alaşması' planına tepki göstererek "İslam dünyasındaki ülkelerin tavırlarına baktığımızda ben halimize acıyorum. -Devamını oku...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada hasarlı binalara girilmesi hakkında önemli bilgiler verdi. -Devamını oku...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Çinli çocuk hakkında önemli açıklamalarda bulundu. -Devamını oku...

Çin Wuhan'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını sonrası Çin Büyükelçiliği Türkiye hakkında önemli açıklamalarda bulundu. -Devamını oku...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'da geçtiğimiz hafta meydana gelen deprem sonrası bölgede ziyaretlerde bulundu. Kılıçdaroğlu, Sivrice'de açıklama yaptığı sırada artçı bir deprem oldu. -Devamını oku...

Avrupa Parlamentosu üyesi Yunan vekil Ioannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. -Devamını oku...

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9.96 seviyesinde iyileşmenin artacağını müjdeledi. -Devamını oku...

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, deprem bölgesi Elazığ'da hasar gören taşınmazlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bölgede fatura tahsilatları 90 gün ertelenecek. -Devamını oku...

Elinde maske kalmadığını ifade eden Çin yoğun bir şekilde Türkiye'den maske talep etmeye başladı.-Devamını oku...

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yasa dışı bahis oynatılan yapılar hakkında inceleme başlattı. MASAK'ın incelemeler başlatığı yapılar arasında bazı bankalar ve elektronik ödeme kuruluşları yer aldı. -Devamını oku...

Dünya

Fransız bilim insanları yeni tip koronavirüs salgını aşısı için tarih verdi. Bilim insanların hastalığın aşısının 20 ayda hazır olacağını açıkladı. -Devamını oku...

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ülkedeki ilk koronavirüs vakalarıyla karşılaşıldığını duyurdu. İki kişinin testleri pozitif çıktı. -Devamını oku...

İtalya 'koronavirüs'le mücadele için 6 ay olağanüstü hal ilan etti. -Devamını oku...

Magazin

Lerzan Mutlu, “Ortalık yılan kaynıyor” diyerek hafızasını sildirdiğini açıkladı. - Devamını oku...

Şilan Makal'ın gelinliği tamam! Şener Özbayraklı ile evleniyor. - Devamını oku...

Wuhan'da yaşayan Türk oyuncu Selçuk Ersoy kentteki son durumu anlattı. - Devamını oku...

Geçen günlerde sosyal medyada gezen müstehcen bir görüntünün Edis'e ait olduğu iddia edilmişti. Edis konuyla ilgili açıklama yaptı. - Devamını oku...

Spor

A Milli Kadın Voleybol takımının 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karşılaşacağı rakipleri belli oldu. -Devamını oku...

Transfer döneminin son saatlerinde Galatasaray eski oyuncusu Semih Kaya ile anlaşmaya vardı. -Devamını oku...

Beşiktaş'ta takımın başına geçen Sergen Yalçın ilk transferini yaptı. Beşiktaş, Ajdin Hasic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. -Devamını oku...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, adı transfer haberlerinde geçen Faslı oyuncu Younes Belhanda için kararını verdi. -Devamını oku...

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