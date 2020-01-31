Akşam Postası | 31 Ocak 2020
Türkiye ve dünya gündeminde neler olduğunu özetledik. İşte bir bakışta bugün...
31 Ocak 2020, Cuma 17:50 Son Güncelleme:
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Gündem
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşikanı Erdoğan, ABD'nin açıkladığı 'Yüzyılın Alaşması' planına tepki göstererek "İslam dünyasındaki ülkelerin tavırlarına baktığımızda ben halimize acıyorum. -Devamını oku...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada hasarlı binalara girilmesi hakkında önemli bilgiler verdi. -Devamını oku...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Çinli çocuk hakkında önemli açıklamalarda bulundu. -Devamını oku...
Çin Wuhan'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını sonrası Çin Büyükelçiliği Türkiye hakkında önemli açıklamalarda bulundu. -Devamını oku...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'da geçtiğimiz hafta meydana gelen deprem sonrası bölgede ziyaretlerde bulundu. Kılıçdaroğlu, Sivrice'de açıklama yaptığı sırada artçı bir deprem oldu. -Devamını oku...
Avrupa Parlamentosu üyesi Yunan vekil Ioannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. -Devamını oku...
Ekonomi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9.96 seviyesinde iyileşmenin artacağını müjdeledi. -Devamını oku...
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, deprem bölgesi Elazığ'da hasar gören taşınmazlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bölgede fatura tahsilatları 90 gün ertelenecek. -Devamını oku...
Elinde maske kalmadığını ifade eden Çin yoğun bir şekilde Türkiye'den maske talep etmeye başladı.-Devamını oku...
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yasa dışı bahis oynatılan yapılar hakkında inceleme başlattı. MASAK'ın incelemeler başlatığı yapılar arasında bazı bankalar ve elektronik ödeme kuruluşları yer aldı. -Devamını oku...
Dünya
Fransız bilim insanları yeni tip koronavirüs salgını aşısı için tarih verdi. Bilim insanların hastalığın aşısının 20 ayda hazır olacağını açıkladı. -Devamını oku...
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ülkedeki ilk koronavirüs vakalarıyla karşılaşıldığını duyurdu. İki kişinin testleri pozitif çıktı. -Devamını oku...
İtalya 'koronavirüs'le mücadele için 6 ay olağanüstü hal ilan etti. -Devamını oku...
Magazin
Lerzan Mutlu, “Ortalık yılan kaynıyor” diyerek hafızasını sildirdiğini açıkladı. - Devamını oku...
Şilan Makal'ın gelinliği tamam! Şener Özbayraklı ile evleniyor. - Devamını oku...
Wuhan'da yaşayan Türk oyuncu Selçuk Ersoy kentteki son durumu anlattı. - Devamını oku...
Geçen günlerde sosyal medyada gezen müstehcen bir görüntünün Edis'e ait olduğu iddia edilmişti. Edis konuyla ilgili açıklama yaptı. - Devamını oku...
Spor
A Milli Kadın Voleybol takımının 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karşılaşacağı rakipleri belli oldu. -Devamını oku...
Transfer döneminin son saatlerinde Galatasaray eski oyuncusu Semih Kaya ile anlaşmaya vardı. -Devamını oku...
Beşiktaş'ta takımın başına geçen Sergen Yalçın ilk transferini yaptı. Beşiktaş, Ajdin Hasic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. -Devamını oku...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, adı transfer haberlerinde geçen Faslı oyuncu Younes Belhanda için kararını verdi. -Devamını oku...
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