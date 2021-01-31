Akşam Postası | 31 Ocak 2021

Aslı Enver, eski sevgilisi Murat Boz'un fan sayfasını takibe aldı. Ünlü oyuncunun bu hareketi sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı ve "Aslı, Murat'ı stalklıyor" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Netflix’te izleyicilerle buluşan 50 M2 isimli dizinin başrol oyuncuları Engin Öztürk ile Aybüke Pusat’ın tatlı bir atışma yaşadığı anları gördünüz mü? Youtube sohbetine katılan ve sosyal medyadan gelen soruları yanıtlayan ikilinin programdaki halleri birçok hayranını hem gülümsetti hem de Aybüke Pusat’ın çıkışı dikkat çekti.