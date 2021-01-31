Akşam Postası | 31 Ocak 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli fırtına uyarısı geldi. HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanları tutuklandı. Japonya'da koronavirüs nedeniyle OHAL 1 ay uzatıldı. Daha fazlası için Akşam Postası.
31 Ocak 2021, Pazar 15:17 Son Güncelleme:
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