Türkiye Akşam Postası | 31 Ocak 2022

Akşam Postası | 31 Ocak 2022

Türkiye

Akşam Postası | 31 Ocak 2022

Akşam Postası yine kapını çalıyor! 15 bin öğretmen ataması yapıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu: Yavrularımız sizlere emanet! - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: HÜRJET hangardan çıkıyor. - Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan için istenen ceza belli oldu. - Daha fazlası için Akşam Postası.

31 Ocak 2022, Pazartesi 18:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

15 bin öğretmen ataması yapıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yavrularımız sizlere emanet! Devamını oku...

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu! HÜRJET hangardan çıkıyor. Devamını oku...

BES'te yeni dönem! 5 kritik değişiklik: 45 yaş ve...Devamını oku...

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan için istenen ceza! Anlattıkları kan dondurdu. Devamını oku...

ABD ve İngiltere'den gelen son açıklamalar ise Putin'i kızdıracak türden. İki ülke Rusya'yı ezecek yıkıcı ekonomik yaptırımlar uygulanacağını duyururken İngiltere 'Putin'in için artık saklanacak hiçbir yer kalmayacak' dedi. Devamını oku...

Kıbrıslı Tansel Adacan İngiliz basınında: Cinsel ilişki için 15 bin pound teklif etti. Devamını oku...

Japonya’da savaş uçağı radardan kayboldu. Devamını oku...

Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kayması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti. Devamını oku...

2000'li yıllara damga vuran eski manken Yeşim Erçetin bir süredir birlikte olduğu iş insanı Fevzi Kardeseci ile hayatını birleştirdi. Çiftin düğün töreni ABD’nin Miami kentinde gerçekleşti. - Devamını oku

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümüyle yıkılan Ece Erken’den yeni haber geldi. Seren Serengil, Ece Erken’in çok zor günler geçirdiğini ve sürekli uyku halinde olduğunu belirtti. - Devamını oku

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve iddialı senaryosuyla dikkat çeken Yargı dizisi dün akşam yayınlanan 18. yeni bölümüyle ekrana geldi. Yargı dizisinin son bölümüne Ceylin ve Ilgaz’ın romantik anları damga vurdu. - Devamını oku

Bir dönem TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Bizim Köyün Kızları' adlı programda yarışan Kübra Ece intihar etti. Bir binanın 4'ncü katından atlayan Ece, ölüm haberiyle ailesini ve sevenlerini kahretti. - Devamını oku

Galatasaray'da Bartuğ Elmaz sezon sonu için Marsilya ile anlaştı. - Devamını oku...

Beşiktaş, verilen milli arada Antalya'da kampa girmişti. Siyah beyazlılar Ghezzal'dan gelen haberle sarsıldı. Cezayirli oyuncu sakatlandı. - Devamını oku...

Galatasaray orta sahasını buldu: Erick Pulgar yarın geliyor. - Devamını oku...

Christian Eriksen Brentford ile anlaştı. - Devamını oku...

Süper Lig'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Tecrübeli stoper Semih Kaya, Yeni Malatyaspor'dan ayrıldı.  - Devamını oku...

Yazarlarımızdan
Banu Şen
Adana'nın hafızası: Seyhan
Banu Şen
Hakan Çelik
Cinsiyet eşitliğinde öncü
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Masal gibi
Rauf Tamer
Şirin Sever
Bak, sen beyinsizsin ama ben yine de anlatayım...
Şirin Sever
Erkut Can
Nezarete düşüren menekşe gözlü kız
Erkut Can
Murat Gülderen
Sevgililerden hediye tüyoları
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bir kar yağdı böyle oldu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Cavit Bey'in idamında Bülent Ecevit’in babası
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Akar'dan Ukrayna mesajı: Bize düşen görevleri yaptık