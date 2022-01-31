Akşam Postası | 31 Ocak 2022

15 bin öğretmen ataması yapıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yavrularımız sizlere emanet! Devamını oku...

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu! HÜRJET hangardan çıkıyor. Devamını oku...

BES'te yeni dönem! 5 kritik değişiklik: 45 yaş ve...Devamını oku...

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan için istenen ceza! Anlattıkları kan dondurdu. Devamını oku...

ABD ve İngiltere'den gelen son açıklamalar ise Putin'i kızdıracak türden. İki ülke Rusya'yı ezecek yıkıcı ekonomik yaptırımlar uygulanacağını duyururken İngiltere 'Putin'in için artık saklanacak hiçbir yer kalmayacak' dedi. Devamını oku...

Kıbrıslı Tansel Adacan İngiliz basınında: Cinsel ilişki için 15 bin pound teklif etti. Devamını oku...

Japonya’da savaş uçağı radardan kayboldu. Devamını oku...

Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kayması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti. Devamını oku...

2000'li yıllara damga vuran eski manken Yeşim Erçetin bir süredir birlikte olduğu iş insanı Fevzi Kardeseci ile hayatını birleştirdi. Çiftin düğün töreni ABD’nin Miami kentinde gerçekleşti. - Devamını oku

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümüyle yıkılan Ece Erken’den yeni haber geldi. Seren Serengil, Ece Erken’in çok zor günler geçirdiğini ve sürekli uyku halinde olduğunu belirtti. - Devamını oku

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve iddialı senaryosuyla dikkat çeken Yargı dizisi dün akşam yayınlanan 18. yeni bölümüyle ekrana geldi. Yargı dizisinin son bölümüne Ceylin ve Ilgaz’ın romantik anları damga vurdu. - Devamını oku

Bir dönem TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Bizim Köyün Kızları' adlı programda yarışan Kübra Ece intihar etti. Bir binanın 4'ncü katından atlayan Ece, ölüm haberiyle ailesini ve sevenlerini kahretti. - Devamını oku

Galatasaray'da Bartuğ Elmaz sezon sonu için Marsilya ile anlaştı. - Devamını oku...

Beşiktaş, verilen milli arada Antalya'da kampa girmişti. Siyah beyazlılar Ghezzal'dan gelen haberle sarsıldı. Cezayirli oyuncu sakatlandı. - Devamını oku...

Galatasaray orta sahasını buldu: Erick Pulgar yarın geliyor. - Devamını oku...

Christian Eriksen Brentford ile anlaştı. - Devamını oku...

Süper Lig'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Tecrübeli stoper Semih Kaya, Yeni Malatyaspor'dan ayrıldı. - Devamını oku...