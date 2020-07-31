Akşam Postası | 31 Temmuz 2020
Posta ile Akşam Postası'na hoş geldin. Günün özeti niteliğinde tek tek özenle hazırladığımız haberlerle seni gündemden haberdar etmek istiyoruz. "Bugün Türkiye'de ve dünyada neler oldu?" sorusunun cevabını burada bulabilirsin. İşte Akşam Postası...
31 Temmuz 2020, Cuma 17:59 Son Güncelleme:
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Gündem
Büyükada'da elektrikli araç seferleri başladı. -Devamını oku...
Bakan Fahrettin Koca'dan bayram mesajı: Bayram kıyafetleri tamam mı? -Devamını oku...
Bakan Berat Albayrak'tan bayram mesajı. -Devamını oku...
Corona virüsten ölmeden önce uyardı: Çok tehlikeli, kesinlikle hastalanırsınız. -Devamını oku...
Gram altın fiyatı rekor tazeledi. -Devamını oku...
Yerli otomobil şarj istasyonları için özel çalışma. -Devamın oku...
KDV indirimi sonrası gıda fiyatlarda düşüş bekleniyor. -Devamını oku...
Kaçan kurbanı ikna etme yöntemi: Gel kızım, gel kurban olduğum. -Devamını oku...
Devlet Bahçeli'den haftalar sonra ilk paylaşım. -Devamını oku...
Malatya'da deprem. -Devamını oku...
Dünya
Fotoğraf makinelerinin dijitalleşmesi ile zor günler yaşayan Kodak, corona virüste krizi fırsatı çevirdi. -Devamını oku...
İngiltere'de önlemler tekrar sıkılaştırıldı. -Devamını oku...
Trudeau'dan Kurban Bayram'ı mesajı. -Devamını oku...
Spor
Galatasaray Muslera'nın yerine Silviu Lung'u istiyor. -Devamını oku...
Magazin
Coşkun Sabah: Üniversite öğrencisi bir kızın mayolu fotoğrafı Instagram’da olmaz. -Devamını oku...
Ataberk Özdene'nin Playlist'inde eski sevgilisi İrem Derici'ye yer yok. -Devamını oku...
Serdar Ortaç: Chloe’den boşandığıma pişmanım. -Devamını oku...
Gupse Özay’ın gelinlik niyetine giydiği elbisenin fiyatı ortaya çıktı. -Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!
- Düğün çorbası
- Kavurma
- Pirinç pilavı
- Kadayıf sarma