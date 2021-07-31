Akşam Postası | 31 Temmuz 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet bölgesinde kira yardımı yapılacağını açıkladı -Devamını oku...

Bodrum'da makilik alandan yangın çıktı! Oteller tahliye edildi. -Devamını oku...

Konya'daki katliamda önemli gelişme! 10 kişi gözaltına alındı -Devamını oku...

Meteoroloji'den son dakika sıcak hava uyarısı! Harita yayımlandı -Devamını oku...

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Tramvay yoldan çıkıp elektrik direğine çarptı -Devamını oku...

KKTC'de orman yangını kontrol altında -Devamını oku...

Peru'da 6,1 büyüklüğünde deprem! 43 kişi yaralandı -Devamını oku...

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Galatasaray'a Diagne müjdesi! İtalya'dan talip var -Devamını oku...