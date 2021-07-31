Türkiye Akşam Postası | 31 Temmuz 2021

Akşam Postası | 31 Temmuz 2021

Türkiye

Akşam Postası | 31 Temmuz 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet bölgesinde kira yardımı yapılacağını açıkladı. Bodrum'da makilik alandan yangın çıktı! Oteller tahliye edildi. Milli okçu Mete Gazoz altın madalya kazandı! Tokyo 2020'de Türkiye Arjantin karşısında galip geldi! Daha fazlası için Akşam Postası.

31 Temmuz 2021, Cumartesi 12:58 Son Güncelleme:
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