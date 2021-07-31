Akşam Postası | 31 Temmuz 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet bölgesinde kira yardımı yapılacağını açıkladı. Bodrum'da makilik alandan yangın çıktı! Oteller tahliye edildi. Milli okçu Mete Gazoz altın madalya kazandı! Tokyo 2020'de Türkiye Arjantin karşısında galip geldi! Daha fazlası için Akşam Postası.
31 Temmuz 2021, Cumartesi 12:58 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet bölgesinde kira yardımı yapılacağını açıkladı -Devamını oku...
Bodrum'da makilik alandan yangın çıktı! Oteller tahliye edildi. -Devamını oku...
Konya'daki katliamda önemli gelişme! 10 kişi gözaltına alındı -Devamını oku...
Meteoroloji'den son dakika sıcak hava uyarısı! Harita yayımlandı -Devamını oku...
Bitcoin'de yükseliş devam ediyor! 41 bin dolar sınırını da aştı -Devamını oku...
Tramvay yoldan çıkıp elektrik direğine çarptı -Devamını oku...
KKTC'de orman yangını kontrol altında -Devamını oku...
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Aleyna Tilki'den anlamlı hareket -Devamını oku...
Ünlülerden fidan dikme çağrısı -Devamını oku...
Milli okçu Mete Gazoz altın madalya kazandı! -Devamını oku...
Tokyo 2020'de Türkiye Arjantin karşısında galip geldi! -Devamını oku...
Fenerbahçe mutlu sona çok yakın! Rodrigo Muniz... -Devamını oku...
Galatasaray'a Diagne müjdesi! İtalya'dan talip var -Devamını oku...