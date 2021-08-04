Akşam Postası | 4 Ağustos 2021

Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı! İşte yeni Kara Kuvvetleri Komutanı... -Devamını oku...

Kahramanmaraş'ta yediemin otoparkında yangın! -Devamını oku...

İspanyol pilotlar paylaştı! Türkiye'deki yangınları böyle müdahale ettiler... -Devamını oku...

Meteoroloji'den Antalya için yağış açıklaması -Devamını oku...

Yangınlarda son durum! Birçok noktada müdahaleler sürüyor -Devamını oku...

Yapılandırmada kredi desteği! Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank... Yüzde 63 indirim! -Devamını oku...

Yunanistan'da yangın! Halka çağrı yapıldı -Devamını oku...

Japonya'da 5.8 büyüklüğünde deprem -Devamını oku...

Sanat camiasından duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle adı 'felaket tellalı' olarak anılan Onur Akay, bu sefer Tarkan’ın yangın bölgelerine yaptığı yardım miktarını açıkladı. - Devamını oku

Müge Anlı, yangın felaketinin devam ettiği Antalya’nın Gündoğmuş ilçesine gitti. Instagram hesabından o anları paylaştı. - Devamını oku

Meltem Miraloğlu, 80 yaşındaki Amerikalı ile evliliğini gündeme getiren ses sanatçısı Onur Akay’a, 50 bin dolarlık tazminat davası açtı. - Devamını oku

'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi ile izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, Bodrum Milas'taki yangın söndürme çalışmalarına katıldı. - Devamını oku

Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Sinan Gümüş kadro dışı bırakıldı - Devamını oku...

Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan için sert açıklama: İstifa bekliyoruz. - Devamını oku...

Eintracht Frankfurt'un Bursaspor'dan aldığı Ali Akman bu sezonu Hollanda'da geçirecek. Genç oyuncu tecrübe kazanması için Eredivise'ye gönderildi. - Devamını oku...

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Güney Kore'ye elenerek madalya şansını kaçıran Türkiye Voleybol Milli Takımı'nda maç sonu büyük bir üzüntü hakimdi. Gözyaşları içerisinde sahada oturup kalan oyuncular, üzüntüden demeç veremedi. Maç sonu sadece kaptan Eda Erdem Dündar konuştu. - Devamını oku...