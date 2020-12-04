Akşam Postası | 4 Aralık 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Cumhurbaşkanı Erdoğan corona virüs aşısı hakkında açıklama yaptı, Ege Denizi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem, İstiklal Caddesi'nde karekodu uygulaması başladı.
04 Aralık 2020, Cuma 17:44 Son Güncelleme:
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Gündem
- Asgari ücret için ilk toplantı yapıldı -Devamını oku...
- Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem. -Devamını oku...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı açıklaması -Devamını oku...
- İstiklal Caddesi'ne giriş çıkışlarda karekodlu uygulama başladı -Devamını oku...
- Corona virüsü yenen hasta kısmi felç geçirdi -Devamını oku...
- Can Dündar'ın avukatlarından mahkeme heyeti için talep -Devamını oku...
Dünya
- Kanada polisi kayıp Türk gencini arıyor. -Devamını oku...
Magazin
- Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı ayrıldı mı? -Devamını oku...
- Rihanna ve ASAP Rocky birlikteliği-Devamını oku...
- Nesrin Cavadzade sevgilisi Gökhan Alkan'ın ev halini paylaştı-Devamını oku...
- Hazar Ergüçlü, Brad Pitt karşısında Onur Ünlü'yü seçti-Devamını oku...
- Leticia Martins libidosunu artırmak için cinsel bölgesini güneşe tutuyor-Devamını oku...
- Çağatay Ulusoy’a yepyeni bir dizi teklifi daha-Devamını oku...
- Cemal Can Canseven'den Aleyna Tilki açıklaması-Devamını oku...
- Seren Serengil: İlla birileri beni sevsin istedim-Devamını oku...
- Miley Cyrus: Dua Lipa ile maalesef seks yapmadık-Devamını oku...
- Deniz Seki: Tuvalet kağıdı reklamlarına açığım-Devamını oku...
- Yetkin Dikinciler: 20 yıldır bu sokaktayım-Devamını oku...
Spor
- Göztepe'de 5 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı -Devamını oku...
- Hatayspor'da Galatasaray maçı öncesi 4 vaka -Devamını oku...
- Schalke'den Ozan Kabak için Milan açıklaması -Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!
- Ezogelin çorbası
- Fırında tavuk but
- Közlenmiş biber salatası
- Kadayıf sarma
Günün menüsü tarifleri için tıklayın.