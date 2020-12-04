Türkiye Akşam Postası | 4 Aralık 2020

Akşam Postası | 4 Aralık 2020

Türkiye

Akşam Postası | 4 Aralık 2020

Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Cumhurbaşkanı Erdoğan corona virüs aşısı hakkında açıklama yaptı, Ege Denizi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem, İstiklal Caddesi'nde karekodu uygulaması başladı.

04 Aralık 2020, Cuma 17:44 Son Güncelleme:
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Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!

  • Ezogelin çorbası
  • Fırında tavuk but
  • Közlenmiş biber salatası
  • Kadayıf sarma

Günün menüsü tarifleri için tıklayın.

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