Akşam Postası | 4 Aralık 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat artışının sebebi fırsatçılar -Devamını oku...

Yasaklar geri dönecek mi? Omicron'da ilk veriler geldi! 'İlave bir kapanma...' -Devamını oku...

Kahramanmaraş'ta bir apartmanın giriş katında çıkan yangında annelerinin evde bıraktığı Suriye uyruklu kardeşler Muhammet Rida (5), Abdulnasır (3) ve Talip Şakir (2) dumandan zehirlenip öldü. -Devamını oku...

Araç sahipleri dikkat! İndirim geldi: 1,65'e düştü! -Devamını oku...

Ordu'da otomobil çalan 3 çocuk yakalandı! Sabıkaları kabarık -Devamını oku...

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Google, Android’in yeni özelliklerini açıkladı -Devamını oku...

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2021 yılının son Güneş tutulması gerçekleşti -Devamını oku...

Bu yıl konserden konsere koşan Hande Yener, sahne kostümüyle ve verdiği konserlerle sık sık gündeme geldi. Hande Yener, son olarak pop dünyasını sarsacak bir polemiğin fitilini ateşledi. - Devamını oku...

Hazal Türesan, ‘Küvetteki Gelinler’ ile adından söz ettiriyor. Bir dergiye konuşan Türesan, rolüyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. - Devamını oku...

Doğa sevgisi ve çevre bilinciyle dikkat çeken Kıvanç Tatlıtuğ, elektrikli otomobil tanıtmak için reklam yüzü oldu. Reklam sadece sosyal medyada ve dijital mecralarda yayınlanacak. - Devamını oku...

Burak Yamantürk ile yedi yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandıran oyuncu Özge Özpirinçci, geçtiğimizde günlerde anne olmuştu. Çiçeği burnunda baba Yamantürk, doğuma girdiğini söyledi ve açıklamalarda bulundu. - Devamını oku...

Oyunculuğu bırakıp İngiltere'ye yerleşen Serel Yereli, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Yereli, son olarak ayna karşısında verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına 10 binden fazla beğeni ve yorum geldi. - Devamını oku...

Kerem Aktürkoğlu, Avrupa devlerinin listesinde! -Devamını oku...

Fenerbahçe evinde 3 eksikle Rizespor'u ağırlayacak! -Devamını oku...