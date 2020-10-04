Akşam Postası | 4 Ekim 2020

Leicester City'ye transfer olan Cengiz Ünder, forma giydiği ilk maçta mağlubiyetle tanıştı. Leicester City kendi evinde West Ham United'a 3-0 yenildi.

Djaniny Semedo Trabzonspor ile sözleşme imzaladı. Bonservissiz transfer edilen 29 yaşındaki forvet Semedo ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı.

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan ve takımdan ayrılarak Hırvatistan'a transfer olan Umut Nayir, havaalanında soruları yanıtladı. Sergen Yalçın'a sitem eden Umut Nayir, takımdan ayrılmasını değil; kadro dışı kalmasını sorun ettiğini söyledi.

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