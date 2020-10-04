Akşam Postası | 4 Ekim 2020
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04 Ekim 2020, Pazar 18:08 Son Güncelleme:
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Gündem
- Türkiye'den Azerbaycan'daki saldırıya ilk tepki: Ermenistan barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir. Devamını oku...
- Beyazıt Meydanı'nda Azerbaycan'a destek eylemi yapıldı. Devamını oku...
- Prof. Canan Karatay'dan corona virüse karşı yeni öneri: Karbonatlı gargara. Devamını oku...
- İş göremezlik raporları artık Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi üzerinden verilecek.Devamını oku...
- Deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Tekirdağ ve Balıkesir için uyarı. Devamını oku...
- Kavgaya karışan adamın, 48 yıl boyunca pembe kimlikle yaşadığı ortaya çıktı.Devamını oku...
- Çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı. Devamını oku...
- Şehri bırakıp köye yerleşti, 'Yapamazsın' diyenlere rağmen işleri büyüttü. Devamını oku...
Dünya
- Hayvanları korumak için neler yapabiliriz? 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nün anlamı nedir? Devamını oku...
- Ermenistan, Azerbaycan'daki siviller füzeyle saldırdı: 22 ölü, 74 yaralı. Devamını oku...
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cebrail kentinin ve birkaç köyün işgalden kurtarıldığını duyurdu. Devamını oku...
- Umre ziyaretleri 6 ay sonra yeniden başladı. Devamını oku...
Spor
- Beşiktaş, kendi evinde Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilerek kötü gidişini sürdürdü.
- Leicester City'ye transfer olan Cengiz Ünder, forma giydiği ilk maçta mağlubiyetle tanıştı. Leicester City kendi evinde West Ham United'a 3-0 yenildi. - Devamını oku...
- Djaniny Semedo Trabzonspor ile sözleşme imzaladı. Bonservissiz transfer edilen 29 yaşındaki forvet Semedo ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı. - Devamını oku...
- Beşiktaş'ta kadro dışı kalan ve takımdan ayrılarak Hırvatistan'a transfer olan Umut Nayir, havaalanında soruları yanıtladı. Sergen Yalçın'a sitem eden Umut Nayir, takımdan ayrılmasını değil; kadro dışı kalmasını sorun ettiğini söyledi. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Tarhana çorbası
- Biftek kızartma
- Pirinç pilavı
- Sütlaç
Günün videosu
Nusret ve Mehmet Öz'ün ilginç muhabbeti.
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