Türkiye Akşam Postası | 4 Ekim 2020

Akşam Postası | 4 Ekim 2020

Türkiye

Akşam Postası | 4 Ekim 2020

Bugün neler oldu tek solukta öğrenmek için Akşam Postası'nı okuyabilirsin. Akşam Postası her akşam aynı saatte senin için hazır!

04 Ekim 2020, Pazar 18:08 Son Güncelleme:
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Gündem

  • Türkiye'den Azerbaycan'daki saldırıya ilk tepki: Ermenistan barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir. Devamını oku...
  • Beyazıt Meydanı'nda Azerbaycan'a destek eylemi yapıldı. Devamını oku...
  • Prof. Canan Karatay'dan corona virüse karşı yeni öneri: Karbonatlı gargara. Devamını oku...
  • İş göremezlik raporları artık Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi üzerinden verilecek.Devamını oku...
  • Deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Tekirdağ ve Balıkesir için uyarı. Devamını oku...
  • Kavgaya karışan adamın, 48 yıl boyunca pembe kimlikle yaşadığı ortaya çıktı.Devamını oku...
  • Çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı. Devamını oku...
  • Şehri bırakıp köye yerleşti, 'Yapamazsın' diyenlere rağmen işleri büyüttü. Devamını oku...

Dünya

  • Hayvanları korumak için neler yapabiliriz? 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nün anlamı nedir? Devamını oku...
  • Ermenistan, Azerbaycan'daki siviller füzeyle saldırdı: 22 ölü, 74 yaralı. Devamını oku...
  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cebrail kentinin ve birkaç köyün işgalden kurtarıldığını duyurdu. Devamını oku...
  • Umre ziyaretleri 6 ay sonra yeniden başladı. Devamını oku...

Spor

  • Beşiktaş, kendi evinde Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilerek kötü gidişini sürdürdü.
  • Leicester City'ye transfer olan Cengiz Ünder, forma giydiği ilk maçta mağlubiyetle tanıştı. Leicester City kendi evinde West Ham United'a 3-0 yenildi.Devamını oku...
  • Djaniny Semedo Trabzonspor ile sözleşme imzaladı. Bonservissiz transfer edilen 29 yaşındaki forvet Semedo ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı.Devamını oku...
  • Beşiktaş'ta kadro dışı kalan ve takımdan ayrılarak Hırvatistan'a transfer olan Umut Nayir, havaalanında soruları yanıtladı. Sergen Yalçın'a sitem eden Umut Nayir, takımdan ayrılmasını değil; kadro dışı kalmasını sorun ettiğini söyledi.Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Tarhana çorbası
  • Biftek kızartma
  • Pirinç pilavı 
  • Sütlaç 

Tarifler için tıklayın.

Günün videosu

Nusret ve Mehmet Öz'ün ilginç muhabbeti.




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