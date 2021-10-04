Türkiye Akşam Postası | 4 Ekim 2021

Akşam Postası | 4 Ekim 2021

Türkiye

Akşam Postası | 4 Ekim 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! MEB 10 pilot il belirledi! Okullarda PCR testi taraması yapılacak. - Merakla beklenen enflasyon rakamları açıklandı.- AFAD'dan son dakika kuvvetli yağış ve sel uyarısı geldi. Daha fazlası için Akşam Postası.

04 Ekim 2021, Pazartesi 18:03 Son Güncelleme:
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MEB 10 pilot il belirledi! Okullarda PCR testi taraması yapılacak. Devamını oku...

PKK'nın 'imkansız' dediği sözde karargah ele geçirildi! Devamını oku...

AFAD'dan son dakika kuvvetli yağış ve sel uyarısı. Devamını oku...

Ehliyet ve kimlikte yeni dönem! Bakanlık duyurdu: Artıyor...Devamını oku...

Merakla beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Devamını oku...

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