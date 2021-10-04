Akşam Postası | 4 Ekim 2021

MEB 10 pilot il belirledi! Okullarda PCR testi taraması yapılacak. Devamını oku...

PKK'nın 'imkansız' dediği sözde karargah ele geçirildi! Devamını oku...

AFAD'dan son dakika kuvvetli yağış ve sel uyarısı. Devamını oku...

Ehliyet ve kimlikte yeni dönem! Bakanlık duyurdu: Artıyor...Devamını oku...

Merakla beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Devamını oku...

Koronavirüsten ölenlerin ailelerine tazminat verilecek! Hindistan'da flaş adım. Devamını oku...

Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi belli oldu. Devamını oku...

Cin hapishanesi olduğuna inanılıyor: Cehennem Kuyusu'nun dibi görüntülendi. Devamını oku...

İslam karşıtlığıyla biliniyordu! İsveçli karikatürist Vilks trafik kazasında öldü. Devamını oku...

MasterChef yarışmasıyla Türkiye’de tanınan İtalyan şef Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek’in bugün boşanacakları yönünde çıkan iddialar herkesi şaşırtmıştı. Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek çıkan haberlerin ardından açıklama yaptı. Devamını oku...

Merve Boluğur, son dönemde ekranlardan uzak kalsa da yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Boluğur, son olarak formda kalmanın sırlarını anlattı. Devamını oku...

TV8 ekranlarında yayınlanan 'MasterChef’ yarışmasıyla tanınan daha sonra Survivor yarışmasıyla ismini geniş kitlelere duyuran Yasin Obuz, estetik ameliyat oldu. Yasemin Obuz, hastanede olduğu anları sosyal medya sayfasından paylaştı. Devamını oku...

Geçtiğimiz akşam Sapanca'da sahne alan ünlü sanatçı Bülent Ersoy, sevenlerinin karşısına modacısı Pınar Kerimoğlu imzalı kıyafet ile çıktı. Diva, hayranlarıyla birlikte şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi. Ersoy'u izlemeye gelen Pınar Kerimoğlu, Diva'ya sürpriz yaptı. Devamını oku...

Deniz Can Aktaş ile beraber olan Hafsanur Sancaktutan aşkla ilgili düşüncelerini InStyle dergisine anlattı. Devamını oku...

Milli takımda sakatlanan Kenan Karaman'ın yerine Halil Dervişoğlu kadroya dahil edildi - Devamını oku...

Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi resmen başladı - Devamını oku...

Türkiye 8 Ekim Cuma günü Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Norveç'i ağırlayacak. Kritik maça Norveç oldukça eksik geliyor. Sörloth, Joshua King ve Haaland yok. - Devamını oku...