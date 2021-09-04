Akşam Postası - 4 Eylül 2021

Salarha Tüneli ile Rize'nin hayali gerçek oldu! Erdoğan: 30 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor. Devamını oku...

Tekirdağ Ergene'de yük treni ile minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi ölmüştü. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, kazanın nedeniyle ilgili açıklama yaptı. Devamını oku...

İçişleri Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması. Devamını oku...

İstanbullu veliler dikkat! Servisler fazla ücret talep ederse hakkınızı arayın. Devamını oku...

Aşı olmayanlar dikkat! 6 Eylül'de başlıyor! Zorunlu olacak. Devamını oku...

Dünyanın en büyük konteyner gemisi ilk seferinde Süveyş’i sorunsuz geçti. Devamını oku...

Sosyal medyaya yüklenen bu video 3 milyon kez izlendi. Uçağa binen tarantula yolcularda büyük korkuya neden oldu. Devamını oku...

Dünyanın en ünlü sokak eserlerinden ‘LOVE’ (aşk) heykelinin arkasından trajik bir öykü çıktı. Devamını oku...

Nijer’de 9 Ağustos’ta ilan edilen kolera salgınında 104 kişi yaşamını yitirdi. Devamını oku...

Cenk Küpeli ile yakın zamanda boşanan Demet Şener, Tolga Arman'la yeni bir aşka yelken açmıştı. Şener, bu hafta başı Bebek trafiğinde objektiflere yansıdı. İkilinin aşkının mimarı ise şaşırttı. - Devamını oku...

Portekizli iş insanı Pedro Maria Prego do Carmo De Noronha, çocuğunu kendisine göstermediğini iddia ettiği manken Tülin Şahin hakkında dava açtı. Tülin Şahin'in, altı aya kadar zorlama hapsi isteniyor. - Devamını oku...

Yaşadıkları sürpriz aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen Hadise ile Mehmet Dinçerler, İstinye'de objektiflere takıldı. İkili, ardından soluğu Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde aldı. - Devamını oku...

Yeşilçam'ın ‘Sezercik’i Sezer İnanoğlu’nun eski eşi Zeynep Yılmaz, İnanoğlu’nun uyuşturucu kullanarak kendisini taciz ettiği ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla mahkemeye başvurdu. - Devamını oku...

Bartu Küçükçağlayan’ın grubu Büyük Ev Ablukada, geçen hafta Çeşme'de konser verdi. Bartu’nun performansı ve kostümü dikkat çekti. - Devamını oku...

Miss Turkey 2021 finalistlerinden Dilara Korkmaz ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı. Dilay Korkmaz, 2010 yılında yarışmada 4. olan Dilay Korkmaz’ın kardeşi çıktı. - Devamını oku...

Falcao'un yeni takımı belli oldu! Giderken bombaladı: Yalan söylüyorlar...Devamını oku...

Fenerbahçe'ye sürpriz sol bek! Görüşmeler başladı. Devamını oku...

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Galatasaray'ın İrfan Can Eğribayat teklifi ortaya çıktı! Devamını oku...