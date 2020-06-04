Akşam Postası | 4 Haziran 2020
Günün dikkatini çekeceğini düşündüğümüz olaylarını bir araya getirdik. Akşam Postası'nın bu akşamki hali şöyle:
04 Haziran 2020, Perşembe 17:54 Son Güncelleme:
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Gündem
- CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın vekilliği düşürüldü. Devamını oku...
- 3 ismin vekilliğinin düşürülmesinin ardından TBMM'de sandalye dağılımı değişti.Devamını oku...
- Erdoğan'dan, Babacan ve Davutoğlu partileri için talimat: Onları yokluğa mahkum edin. Devamını oku...
- Kocasıyla kavga eden kadın apartmanda yangın çıkardı! Üst kattakiler mahsur kaldı. Devamını oku...
- 40 ülkeye yapılacak uçuşların tarihi belli oldu.Devamını oku...
- Siyanür ile ailesini ölümüne sebep olmuştu, cezai ehliyeti tam çıktı. Devamını oku...
- Prof Ceyhan, "Toplumsal bağışıklık için İstanbul'un 7 kez salgın dalgası geçirmesi lazım." dedi. Devamını oku...
Dünya
- Dünyada ilk kez en çok kazanan şirket yöneticileri listesinde zirveye oturan isim bir kadın oldu. Devamını oku...
- Kosova'da hükümet değişti, kabinede Türk isim de var.Devamını oku...
- Yer, üzerindeki evlerle birlikte saniyeler içinde suya gömüldü! O anlar kamerada.Devamını oku...
- George Floyd'un otopsisinde dikkat çeken corona virüs detayı.Devamını oku...
- Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, Kaepernick'in kampanyasına 3 milyon dolar bağışlayacak. Devamını oku...
Magazin
- Usta sanatçı Fatma Girik, corona virüs salgınının ardından ilk kez evinin kapılarını Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a açtı. 77 yaşındaki sanatçının sağlık kontrolünü yapan, Ortopedi Doktoru olan Başkan Osman Gürün, Girik’in yaz sonuna tamamen ayağa kalkabileceğini söyledi. - Devamını oku...
- Sürekli darp olaylarıyla gündeme gelen Sermiyan Midyat: Ben böyle bir şey yapmış olabilir miyim? -Devamını oku....
- Oyuncu Berkay Ateş: Tarkan’ın korumasıydım. -Devamını oku...
- Aşklarıyla gündemden düşmeyen, yaptıkları imalı açıklamalar sonrası olaylı bir şekilde ayrılan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup barıştı. - Devamını oku...
Spor
- Galatasaray, Marcao Teixeira’da ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edildiğini açıkladı. Oyuncunun 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor. - Devamını oku...
- Premier Lig'in başlama tarihinin netleşmesinin ardından Chelsea, oyuncularına gözü gibi bakmaya başladı. Özellikle beslenme konusuna çok dikkat eden Chelsea, futbolcuların yemeklerini evlerine kadar gönderiyor. - Devamını oku...
- Atletico Madrid'te oynadığı dönemde reklam gelirlerinden vergi kaçırmakla suçlanan Diego Costa, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Costa'nın hapis cezası, 36 bin euro para cezasına çevrildi. - Devamını oku...
- Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, Kaepernick'in kampanyasına 3 milyon dolar bağışlayacak - Devamını oku...
- Beşiktaş'ın buruk sevdası Mario Gomez sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı. Stuttgart forması giyen Alman oyuncu Bundesliga'da kalan maçlar tamamlandığında formasını asacak. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Domates çorbası
- İzmir köfte
- Humus
- Dudove tatlısı
Günün videosu
Norveç'teki toprak kayması.
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