Akşam Postası | 4 Haziran 2021

Uzun Mehmet Camii açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar -Devamını oku...

Erdoğan'dan flaş açıklama! Denizkurdu Tatbikatı'na katıldı -Devamını oku...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmenlerle ilgili açıklama -Devamını oku...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün itibariyle 30 milyon doz aşı yapıldığını sosyal medya hesabından paylaştı. Devamını oku...

LGS öncesi öğrenciler ve aileleri Zuhuratbaba Türbesi'ne akın etti. -Devamını oku...

1700 kişinin öldüğü katliamın faillerinden Ahmad, Bolu'da yakalandı -Devamını oku...

Koronavirüs aşısı kısırlık yapar mı? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladı -Devamını oku...

Talep yağıyor! Kilosu 60 liradan alıcı buluyor -Devamını oku...

Ayvalı Barajı'nda su seviyesi düştü! Görenler telefonlara sarıldı -Devamını oku...

Almanya, Türkiye'yi 'Yüksek riskli' bölgeler listesinden çıkardı -Devamını oku...

Japonya'da bebek sayısı 130 yılın en düşük seviyesine indi -Devamını oku...

Ermenistan'ın döşediği mayın patladı, 2 Azerbaycanlı gazeteci hayatını kaybetti -Devamını oku...

'Karabiberim' şarkısının klibinde Serdar Ortaç'ın göbeğinden zeytin yediği esmer güzel İlknur Soydaş, adeta yıllara meydan okuyor. - Devamını oku...

Kuruluş Osman isimli dizide gösterdiği performansıyla beğeni toplayan Burak Özçivit, biricik eşi Fahriye Evcen’in yeni yaşını kutladı. - Devamını oku...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil önceki akşam katıldığı programda annesiyle ilgili bir anısını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. - Devamını oku...

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve iddialı senaryosuyla dikkat çeken Camdaki Kız dizi dün akşam 8.bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız dizisine Cana’nın Feride’ye yaptığı itiraf damga vurdu. - Devamını oku...

İlayda Alişan ‘Masumiyet’ dizisindeki rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile anılınca büyük tepki göstermiş, “Hayatımda kimse yok, bu dedikodular beni yıpratıyor” demişti. Genç oyuncu önceki gün Serkay Tütüncü ile Bodrum Gümüşlük’te el ele görüldü. - Devamını oku...

'Sadakatsiz' dizisinin Haluk Güçlü'sü Burak Sergen, kötü günleri geride bıraktı... 46 gün hastanede tedavi gören Sergen, sağlığına kavuştu. Oyuncu Burak Sergen, şubat 2019’da nişanlandığı Nihan Ünsal Sergen ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. - Devamını oku...

Halil Akbunar, 30 kişilik milli takım kadrosunda yer almış ancak EURO 2020'nin 26 kişilik nihai kadrosuna kalamamıştı. Şenol Güneş tarafından kadrodan çıkarılan 4 oyuncudan biri olan Halil için birçok kişi, turnuvaya gitmeyi hak ettiğini söyleyerek haksızlığa uğradığını belirtmişti. Halil Akbunar konuyla ilgili ilk kez konuştu. - Devamını oku...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davada açıklanan ilk cezaların ardından değerlendirmelerde bulundu. - Devamını oku...

Kapatılan Samanyolu'nun Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya "Futbolda Şike Kumpası" davasında bin 406 yıl hapis cezası verildi. - Devamını oku...

Demir Grup Sivasspor, Rıza Çalımbay ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Sivasspor, ligde son 18 maçı namağlup bitirmiş ve son yenilgisini 31 Ocak 2021 tarihinde Alanyaspor karşısında almıştı. - Devamını oku...