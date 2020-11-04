Akşam Postası | 4 Kasım 2020

Gündem

Depremin 91. saatinde kurtulan Ayda'nın ailesiyle ilgili şaşırtan gerçek. Devamını oku...

81 il için yeni corona virüs genelgesi, mesai saatlerine düzenleme geliyor. Devamını oku...

İstanbul Valisi, esnek mesai saati uygulamasını duyurdu. Devamını oku...

Ayda'nın annesi, maske almak için eve döndüğünde depreme yakalanmış. Devamını oku...

İstanbul'un deprem açısından en riskli mahallesi görüntülendi. Devamını oku...

Ayda'nın annesi annelik duygusuyla yaşam üçgeni açmış. Devamını oku...

Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anının görüntüleri ortaya çıktı. Devamını oku...

Ofisinde önceden planladığı hayat üçgeni sayesinde hayatta kaldı. Devamını oku...

Ekim ayı nakdi ücret desteği ödeme tarihleri belli oldu. Devamını oku...

İşte İzmir depreminin kahramanları! Hepinize minnettarız. Devamını oku...

2021 yılında vergi, harç ve cezalara yüzde 9.11 oranında zam gelecek. Devamını oku...





Dünya

ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde oy sayımı devam ediyor. Trump ve Biden hangi eyaletleri kazanırsa zafere ulaşabilir? Devamını oku...

Fransa, Ülkü Ocakları için kararını verdi. Devamını oku...

Tarihi seçimin yaşandığı ABD'de ordunun 'darbe' yapacağı tartışmaları gündeme geldi. Devamını oku...

Türkiye, Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi için NAVTEX ilan etti. Devamını oku...

Başbakan orduya 'yönetimi devir' emri verdi.Devamını oku...

Spor

Galatasaray, bonservisini almak istediği Saracchi için düğmeye bastı. Devamını oku...

Fenerbahçe'de sportif direktör olan Emre Belözoğlu yardımcısı olarak eski takım arkadaşını seçti. Devamını oku...

Magazin

Uzun süredir Amerika'da yaşayan Kerimcan Durmaz, Donald Trump ve Biden arasındaki seçim sonrası ülkede kaos çıkacağı yönündeki söylentilerin ardından erzak alışverişi yapmak için soluğu markette aldı. - Devamını oku...

Usta oyuncu Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin’in (33), eğlenmek için gittiği mekanda taşkınlık yaptığı iddia edildi. -Devamını oku...

Türkiye'nin şüphesiz en sevilen sanatçılarından biri olan Zerrin Özer'in bugün doğum günü. 63 yaşına giren sanatçıya sağlıklı nice yaşlar diliyor, dünden bugüne hayatını ele alıyoruz. -Devamını oku...

Yönetmen Hamdi Alkan'ın oyuncu ve şarkıcı eşi Selen Görgüzel Alkan'ın korona virüs testi pozitif çıktı. -Devamını oku...

Kızı Dünya Göğen 2 yıl önce kanser hastalığına yenik düşen Coşkun Göğen’in acısı hala taze. Kadın cinayetleri sorulduğunda kızını anımsayan Göğen’in sesi titredi, ağlamamak için kendini zor tuttu. Göğen, “Benim Dünya’m gitti. Allah, evlat acısı kimseye vermesin” dedi. - Devamını oku...





Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!

Yoğurt çorbası

Nohut yemeği

Şehriyeli pirinç pilav

Magnolia

Günün menüsü tarifleri için tıklayın.

Günün videosu

Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anının görüntüleri ortaya çıktı.

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