Akşam Postası | 4 Kasım 2021

Osmanlı askerinin emanetiydi! 106 yıl sonra Türkiye’ye teslim edildi… -Devamını oku...

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Tosuncuk’un ağabeyi Fatih Aydın susma hakkını kullandı! -Devamını oku...

6 ay sonra şehit unvanı verildi! Silah arkadaşı başından vurmuştu -Devamını oku...

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Geçirdiği cinsiyet değiştirme operasyonunun ardından milyonlarca kitle tarafından tanınan Selin Ciğerci, hayat arkadaşı Gökhan Çıra ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayırdı. Son dönemde hakkında çıkan aşk iddialarıyla gündeme gelen Selin Ciğerci şimdi ise silikon yaptırdı. Devamını oku...

Aslıhan Doğan Turan, YouTube kanalında 8 aylık hamile Özge Özpirinçci’yi ağırladı. Kızını kucağına alacağı günü iple çeken oyuncu, ilginç ve samimi açıklamalar yaptı... Devamını oku...

Ankara Şehir Hastanesi'nde karaciğer ve böbrek nakli olan şarkıcı Hakan Taşıyan, katıldığı organ bağışı farkındalık etkinliğinde, "Bana umut ışığı oldular. Tekrar hayata döndüm. Yeni bir hayata başladım. Şifa bekleyen hastalara umut ışığı olalım. Bir organ bir hayattır, umutsuz insanlarımıza umut olalım" ifadelerini kullandı. Devamını oku...

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı, aydınlattığı birçok gizemli olayla gündemi belirliyor. Uzun yıllar sonra sosyal medya hesabını açan Müge Anlı, kendisine gösterilen ilgiden dolayı oldukça memnun olduğunu geçtiğimiz aylarda belirtmişti. Müge Anlı, şimdi ise siyah kostümüyle sevenlerinin karşısına geçti. Müge Anlı’nın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Devamını oku...

Geçtiğimiz günlerde bir magazin programına katılan ve orada kızlarıyla ilgili "Kızlarımın eş seçme şansı yok! Karşıma eş getirme şansı yok! Benim kızım öyle flört falan yaşayamaz. Bir kızla erkeğin aynı evde yaşamasına karşıyım" şeklinde açıklama yapan İzzet Yıldızhan tepki üstüne tepki alıyor. İzzet Yıldızhan, "Kaç gündür aileme, çoluk çocuğuma ve bana çok ciddi hakaretler ediliyor" dedi ve dört bin kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. Devamını oku...

Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu'nun vefat haberi geldi. - Devamını oku...

Beşiktaş Trabzonspor maçının hakemi Erkan Özdamar oldu. - Devamını oku...

Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde sahneye çıkıyor: 6 puan lazım - Devamını oku...

Galatasaray, bu akşam 20.45'te oynanacak Lokomotiv Moskova maçı için TFF'nin ret kararını çiğneyerek tam kapasiteli oynama kararı almıştı. 52 bin kapasiteli NEF Stadyumu'nda 47 bin bilet satıldı. - Devamını oku...

Galatasaray ile TFF arasında seyirci krizi: Sorumluluktan kaçıyorsunuz - Devamını oku...

Hidayet Türkoğlu yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu başkanı seçildi - Devamını oku...