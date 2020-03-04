Akşam Postası | 4 Mart 2020

Günün şarkısı

Gündem

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Şehitler Tepesi boş kalmayacak' sözünü anlamak için de imanın yanında, bağrından çıktığınız toplumun kültürünü bilmeniz gerekir." dedi. Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski milletvekilleriyle buluşmasında ‘gülme anı’na ilişkin videoya eleştirileri “Şeytani bir kampanya” diye yanıtladı.Devamını oku...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne’den Yunanistan’a geçen göçmen sayısını açıkladı. Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus lider Putin'le yapacağı görüşmeyi köşesine taşıyan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi,"Sadece İdlib sürecini değil, Türk-Rus ilişkilerinin seyrini de belirleyecek. “Dostum Putin” henüz “Bay Putin”e dönüşmedi ama Erdoğan’ın Putin’e olan güveni sarsıldı." dedi. Devamını oku...

Dünya

Edirne Valiliği, Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bulunan göçmenlere Yunan güvenlik güçlerinin silahla açtığı ateşte 1 göçmenin öldüğünü 5 göçmenin de yaralandığı açıkladı. Devamını oku...

Çin'de başlayarak kısa sürede hızla dünyaya yayılan koronavirüs salgınında Çin'den önemli bir gelişmenin haberi geldi.Devamını oku...

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptığı son dakika açıklamasında, "Koronavirüs neredeyse bütün şehirlere yayıldı" ifadelerini kullandı. Ülkede ölü sayısı hızla yükseliyor. Devamını oku...

Kremlin, Erdoğan ve Putin'in perşembe günü gerçekleştireceği İdlib zirvesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Devamını oku...

Magazin

Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya'nın son dönemde kariyerinden çok özel hayatıyla gündeme gelmesinin kendisine de zarar vereceğini düşünerek yapımcılara 'Hayır' yanıtı verdi. - Devamını oku...

Cem Yılmaz’ın Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşk sonrası tarzı da değişti. Ünlü şovmen, önceki gün bir AVM’de taytla görüntülendi. - Devamını oku...

Ocak ayında aşk yaşamaya başlayan ve kısa bir sürede evleneceklerini duyuran Sevda Demirel ile Doruk Doğrusöz ilişkilerini bitirdi. Ayrılık için konuşan Sevda Demirel, "Üzerimize geldiler" dedi. - Devamını oku...

Günün menüsü

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde fesleğenli enginar çorbası tarifi, köri soslu tavuk tarifi, şehriyeli pirinç pilavı tarifi ve yalancı tavuk göğsü tarifi var. -Devamını oku...

Günün köşe yazısı

Haluk Levent'in kalbini kırmayın- Elif Bayram yazdı...