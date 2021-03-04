Akşam Postası | 4 Mart 2021

Derya Uluğ, hayatıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Uluğ, "Asil Gök ile ayrıldığımız bir dönemde aşk acısından 1 ayda 15 kilo verdim" diyerek şaşırttı.

Rihanna, değeri 1 milyar dolara ulaşan iç çamaşırı markası Savage X Fenty'nin yeni ürünlerini kendisi giyip kamera karşısına geçerek tanıttı. Rihanna yeni kreasyonunda 1960'lardan ilham aldı.

Survivor 2020'nin en dikkat çeken isimlerinden olan Aycan Yanaç adadaki hayatlarıyla ilgili bomba açıklamalar yaptı. Survivor Aycan regl, adada ağda ve iç çamaşırı detayına kadar merak edilenleri anlattı.