Türkiye Akşam Postası | 4 Mart 2021

Akşam Postası | 4 Mart 2021

Türkiye

Akşam Postası | 4 Mart 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altına uygulanan toplu taşıma kısıtlaması kararı kaldırıldı. Ümit Özdağ canlı yayında İYİ Parti'den istifa etti. Yüksek riskli illerden Aksaray'da pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanacak! Bakkallar bile kapalı olacak. Yeni Zelanda'da 7.3 büyüklüğünde deprem oldu. Yılbaşında geçirdiği talihsiz kaza nedeniyle sezonu kapatan Galatasaraylı Omar topla çalışmalara yeniden başladı. Daha fazlası için Akşam Postası.

04 Mart 2021, Perşembe 18:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

  • 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasakları kaldırıldı! Valilik duyurdu... Devamını oku...
  • Sağlık Bakanlığı'ndan mesai saati ve izinlerle ilgili karar değişikliği. Devamını oku...
  • Ümit Özdağ canlı yayında İYİ Parti'den istifa etti. Devamını oku...
  • Kırmızı riskli illerden Aksaray'da pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanacak! Bakkallar bile kapalı olacak. Devamını oku...
  • İlçedeki kaldırılan saat tartışma başlattı: 'Biz Osmanlı kasabası değiliz' Devamını oku...

  • Efsane sit-com dizisi Friends'te Ross Geller karakterini canlandıran David Schwimmer, beklenen özel bölümünün çekimine gelecek ay başlayabileceklerini söyledi. Devamını oku...
  • Derya Uluğ, hayatıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Uluğ, "Asil Gök ile ayrıldığımız bir dönemde aşk acısından 1 ayda 15 kilo verdim" diyerek şaşırttı. Devamını oku...
  • Rihanna, değeri 1 milyar dolara ulaşan iç çamaşırı markası Savage X Fenty'nin yeni ürünlerini kendisi giyip kamera karşısına geçerek tanıttı. Rihanna yeni kreasyonunda 1960'lardan ilham aldı. Devamını oku...
  • Survivor 2020'nin en dikkat çeken isimlerinden olan Aycan Yanaç adadaki hayatlarıyla ilgili bomba açıklamalar yaptı. Survivor Aycan regl, adada ağda ve iç çamaşırı detayına kadar merak edilenleri anlattı. Devamını oku...
  • Sevilen aktör Will Smith payıma düşeni yapacağım diyerek, Dwayne Johnson’dan sonra ABD başkanlığına göz kırpan ikinci oyuncu oldu. Oyuncu makamın önce "biraz derlenip toplanmasını" beklediğini söyledi. Devamını oku...

  • Galatasaray, dün oynanan Ankaragücü maçı nedeniyle isyan etmişti. Başkan Mustafa Cengiz sıcağı sıcağına TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüştü. - Devamını oku...
  • Yılbaşında geçirdiği talihsiz kaza nedeniyle sezonu kapatan Omar çalışmalara yeniden başladı. ABD'de kök hücre tedavisi için bulunan Norveçli oyuncu, topla çalıştığı anları paylaştı. - Devamını oku...
  • Çaykur Rizespor, Sumudica ile yolların ayrıldığını açıkladı. 7 maçta 0 galibiyet alabilen Sumudica, Gaziantep FK'dan olaylı şekilde ayrılıp Rizespor'un başına geçmişti. - Devamını oku...

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • KREMALI MANTAR ÇORBASI 
  • TAVUK SOTE
  • DOMATESLİ ARPA ŞEHRİYE PİLAVI 
  • SÜTLAÇ 

Tarifler için tıklayın

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Tam saatinde kurtarıyor
Murat Gülderen
Şirin Sever
07-19 arası sosyalleşme bizi keser mi?
Şirin Sever
Hakan Çelik
Bu plan Türkiye’ye derin nefes aldıracak
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Reform paketi ve Anayasa Mahkemesi
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Devletten hesap sorulamaz mı?
Murat Çelik
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Banu Şen
Turizm sezonu yaklaşırken yeni tatil alternatifleri
Banu Şen
Erkut Can
Nükhet Duru bu köşede dursun
Erkut Can
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER MEB'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması