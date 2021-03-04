Akşam Postası | 4 Mart 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altına uygulanan toplu taşıma kısıtlaması kararı kaldırıldı. Ümit Özdağ canlı yayında İYİ Parti'den istifa etti. Yüksek riskli illerden Aksaray'da pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanacak! Bakkallar bile kapalı olacak. Yeni Zelanda'da 7.3 büyüklüğünde deprem oldu. Yılbaşında geçirdiği talihsiz kaza nedeniyle sezonu kapatan Galatasaraylı Omar topla çalışmalara yeniden başladı. Daha fazlası için Akşam Postası.
04 Mart 2021, Perşembe 18:07 Son Güncelleme:
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- 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasakları kaldırıldı! Valilik duyurdu... Devamını oku...
- Sağlık Bakanlığı'ndan mesai saati ve izinlerle ilgili karar değişikliği. Devamını oku...
- Ümit Özdağ canlı yayında İYİ Parti'den istifa etti. Devamını oku...
- Kırmızı riskli illerden Aksaray'da pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanacak! Bakkallar bile kapalı olacak. Devamını oku...
- İlçedeki kaldırılan saat tartışma başlattı: 'Biz Osmanlı kasabası değiliz' Devamını oku...
- Yunanistan'da şiddetli bir deprem daha oldu. Devamını oku...
- Dr. Mehmet Öz, havalimanında bir yolcunun hayatını kurtardı. Devamını oku...
- Yeni Zelanda'da 7.3 büyüklüğünde deprem oldu. Devamını oku...
- İngiliz maceraperest kimsenin gidemediği 4 yere ayak bastı. Devamını oku...
- Efsane sit-com dizisi Friends'te Ross Geller karakterini canlandıran David Schwimmer, beklenen özel bölümünün çekimine gelecek ay başlayabileceklerini söyledi. Devamını oku...
- Derya Uluğ, hayatıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Uluğ, "Asil Gök ile ayrıldığımız bir dönemde aşk acısından 1 ayda 15 kilo verdim" diyerek şaşırttı. Devamını oku...
- Rihanna, değeri 1 milyar dolara ulaşan iç çamaşırı markası Savage X Fenty'nin yeni ürünlerini kendisi giyip kamera karşısına geçerek tanıttı. Rihanna yeni kreasyonunda 1960'lardan ilham aldı. Devamını oku...
- Survivor 2020'nin en dikkat çeken isimlerinden olan Aycan Yanaç adadaki hayatlarıyla ilgili bomba açıklamalar yaptı. Survivor Aycan regl, adada ağda ve iç çamaşırı detayına kadar merak edilenleri anlattı. Devamını oku...
- Sevilen aktör Will Smith payıma düşeni yapacağım diyerek, Dwayne Johnson’dan sonra ABD başkanlığına göz kırpan ikinci oyuncu oldu. Oyuncu makamın önce "biraz derlenip toplanmasını" beklediğini söyledi. Devamını oku...
- Galatasaray, dün oynanan Ankaragücü maçı nedeniyle isyan etmişti. Başkan Mustafa Cengiz sıcağı sıcağına TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüştü. - Devamını oku...
- Yılbaşında geçirdiği talihsiz kaza nedeniyle sezonu kapatan Omar çalışmalara yeniden başladı. ABD'de kök hücre tedavisi için bulunan Norveçli oyuncu, topla çalıştığı anları paylaştı. - Devamını oku...
- Çaykur Rizespor, Sumudica ile yolların ayrıldığını açıkladı. 7 maçta 0 galibiyet alabilen Sumudica, Gaziantep FK'dan olaylı şekilde ayrılıp Rizespor'un başına geçmişti. - Devamını oku...
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- KREMALI MANTAR ÇORBASI
- TAVUK SOTE
- DOMATESLİ ARPA ŞEHRİYE PİLAVI
- SÜTLAÇ
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