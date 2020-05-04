Akşam Postası | 4 Mayıs 2020

Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının sürdüğü dakikalarda sürerken bir video mesaj paylaştı. -Devamını oku...

Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. -Devamını oku...

Tarlasına ambulans helikopter inmesine izin vermeyen kadın konuştu -Devamını oku...

Yunanistan'ın taciz iddiasına Türkiye'den yanıt -Devamını oku...

Yeni corona virüs vakası görülmeyen illere yenileri eklendi -Devamını oku...

Meteoroloji yarın için uyardı -Devamını oku...

Bakan Selçuk'tan LGS destek paketi açıklaması -Devamını oku...

Çoban köpeklerini sıpaya saldırtan kişi serbest bırakıldı -Devamını oku...

Anestezi teknikeri Ayşe Kahraman'ın cinayet şüphelisi tehliye edildi -Devamını oku...

Ömer Döngeloğlu'nun eşi hakkındaki iddialara yalanlama geldi -Devamını oku...

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Eskisi kadar yakın olamayız -Devamını oku...

Dünya

Almanya'da kuaför ve berberler yeniden açıldı -Devamını oku...

Yunanistan'da 42 gün sonra bir ilk -Devamını oku...

Japonya'da OHAL süresi uzatıldı -Devamını oku...

Corona virüsten en çok etkilenen ülkelerden birisi olan ABD'de de yeni bir rapor hazırlandı. Raporda Çin'in salgını kasıtlı olarak sakladığı ifade edildi. -Devamını oku...

Magazin

Sosyal medyada olumsuz yorumlara maruz kalan isimlerin başında gelen Pınar Altuğ, hayattaki kırmızı çizgisinin eşi ve kızı olduğunu söyleyip, “Kızım ve eşim hayattaki en değerli iki varlık, onlar can parçalarım. Onlara uzanan dili koparırım” dedi. Devamını oku...

1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz, Instagram’daki Rise&Shine sayfasında 1993 Avrupa Güzeli Arzum Onan ile canlı yayında röportaj yaptı. Devamını oku...

Hollywood dublörleri, sosyal mesafeye dikkat çekmek için evlerinden kavga videoları çekti. Ünlü kadın oyuncular da bu akıma uydu. Rol aldıkları aksiyon filmlerinden öğrendikleri dövüş figürlerini sergileyen yıldızların videosu, 7 milyonun üzerinde izlendi. Devamını oku...





Spor

Loris Karius Beşiktaş'la olan sözleşmesini tek taraflı feshetti - Devamını oku...

Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas, Nenad Bjelica için konuştu - Devamını oku...

Nenad Bjelica Fenerbahçe mesaisine haziran ayında başlayacak - Devamını oku...





Günün iftar menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün iftar menüsü!

Kremalı mantar çorbası tarifi

Tavuk sote tarifi

Arpa şehriye pilavı tarifi

Sütlaç tarifi

İftar menüsü tarifleri için tıklayın.