Akşam Postası | 4 Mayıs 2021

İçişleri Bakanlığı'ndan 'çalışma izni muafiyet' belgesi açıklaması -Devamını oku...

Koronavirüste İstanbul'da son durum! İl Sağlık Müdürü duyurdu -Devamını oku...

'Sigara yasağı uygulanacak' iddiasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama -Devamını oku...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması -Devamını oku...

AK Parti'den Bahçeli'nin 'yeni anayasa' önerisiyle ilgili ilk açıklama -Devamını oku...

Çin aşısı Sinovac'ın ön değerlendirme süreci başladı -Devamını oku...

Köpeklerini gezdirmeye çıkan kadını ayı yedi! -Devamını oku...

Uğur Şahin müjdeyi verdi! Daha uzun süre dayanacak aşı geliyor -Devamını oku...

Geçtiğimiz haftalarda magazin dünyasının en çok konuştuğu Uraz Kaygılaroğlu ve Berrak Tüzünataç birlikteliği başladığı gibi çok sürpriz bir şekilde bitti. - Devamını oku...

Ünlü isimler 20’li yaşlar fotoğraf paylaşma akımına katıldı. - Devamını oku...

Kıvanç Tatlıtuğ, bir arkadaş ortamında ‘Bütün kadınlar çift soyadlı. Eskiden böyle değildi’ dedi. - Devamını oku...

Son Yaz isimli dizide ‘Yağmur’ karakterine hayat veren genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan koronavirüs oldu. - Devamını oku...

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün koah hastası annesi hayatını kaybetti. - Devamını oku...

Erzurumspor'da Fenerbahçe maçının ikinci yarısında oyuna girmek istemediği iddia edilen Ricardo Gomes, bu olayı reddetti. Yaptığı açıklamada kendisine oyuna gireceği bilgisi verildiğini söyleyen Gomes, yaşananları anlattı. - Devamını oku...

Alanyaspor'un oyuncusu Salih Uçan, Kasımpaşa maçında yüzüne aldığı darbe nedeniyle henüz 1. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Elmacık kemiği kırılan Salih ameliyat edildi. - Devamını oku...

Başakşehir'de ayrılışı hayli çalkantılı olan Demba Ba, Aykut Kocaman'la yaşadığı sorunla ilgili ilk kez konuştu. - Devamını oku...

UEFA, EURO 2020'de takımlardaki oyuncu sayısının 23'ten 26'ya yükseltildiğini açıkladı. - Devamını oku...

Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu’nda finalin saati değişti. - Devamını oku...

Galatasaray Divan Kurulu üyesi ve Tahkim Kurulu eski başkanı Türker Arslan koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. - Devamını oku...

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

EKŞİLİ KÖFTE ÇORBASI

KURU DOLMA

CACIK

SÜTLAÇ

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