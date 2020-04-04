Akşam Postası | 4 Nisan 2020
Türkiye ve dünya gündeminde neler olduğunu özetledik. İşte bir bakışta bugün...
04 Nisan 2020, Cumartesi 17:09 Son Güncelleme:
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Gündem
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, karantina yurtlarında kalan kişi sayısını açıkladı. -Devamını oku...
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, terhis olan askerlerin şehirden ayrılmaları ile ilgili bir açıklamada bulundu. -Devamını oku...
Tekirdağ Valiliği, corona virüs tedbirleri kapsamında ilçeler ve mahalleler arası toplu ulaşımın, pazar alışverişinin yapıldığı günler haricinde 15 gün durdurulduğunu bildirdi. -Devamını oku...
Corona virüs salgını nedeniyle evden çıkılmaması yönünde çağrılar yapılırken, Avcılar'da kurulan semt pazarındaki kalabalık dikkat çekti. -Devamını oku...
Rize'de corona virüs tedbirleri kapsamında kurulan kontrol noktasından kaçmak için Whatsapp grubu kurmuşlar. -Devamını oku...
Marmara bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı. -Devamını oku...
Corona virüs vaka sayısında 2. sırada yer alan İzmir'de 'Evde kal' çağrılarına uymayanlar Karşıyaka Çarşısı'nda yoğunluğa sebep oldu. -Devamını oku...
Geçtiğimiz hafta corona virüs şüphesi ile tedaviye alınan Prof. Dr. oğuz Özyaral'ın test sonucu çıktı. -Devamını oku...
Aile , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, corona virüs tedavisinde kullanılan ilacın geri ödeme listesine alındığını açıkladı. -Devamını oku...
Dünya
Fransa’nın güney doğusundaki Romans-Sur-Isere semtinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 7 kişinin de yaralandığı belirtildi. -Devamını oku...
ABD'de corona virüsün bilançosu her geçen gün artarken Donald Trump, "Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil" ifadelerini kullandı. -Devamını oku...
Rusya’nın daha önce duyurduğu corona virüsü aşısının bazı hayvanlarda testlerinin tamamlandığı duyurularak insanlarda haziran ayından itibaren deneneceği açıklandı. -Devamını oku...
Magazin
Corona virüse yakalandığını açıklayan oyuncu Cansın Çekili, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. -Devamını oku...
Berrak Tüzünataç ve sevgilisi Berk Suyabatmaz’ın Amerika tatili, virüs engeline takılınca iptal oldu. -Devamını oku...
Corona virüs, Pelin Akil-Anıl Altan çiftinin ikizleri Alin ve Lina'yı babannelerinden ayırdı. Çift, doğum gününü fotoğrafla kutladı. -Devamını oku...
Günün menüsü
"Bugün ne pişirsem" diyenlere günün menüsü!
- Terbiyeli sebze çorbası tarifi
- Konak kebabı tarifi
- Fındık dolma tarifi
- İstiridye tatlısı tarifi