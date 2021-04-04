Akşam Postası | 4 Nisan 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! AK Parti MYK, 104 amiralin imza attığı Montrö bildirisi gündemiyle toplanıyor. Esnafa, lokanta ve kafelere yapılan desteklere yenileri eklendi! 4 önemli destek. Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! 4 ile kar yağışı geliyor. Ankara’da uzaktan eğitimle ilgili son dakika kararı! Türk futbolunun çınarlarından Eskişehirspor 2. Lig'e düştü. Daha fazlası için Akşam Postası.
04 Nisan 2021, Pazar 18:06 Son Güncelleme:
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- AK Parti MYK, 104 amiralin imza attığı Montrö bildirisi gündemiyle toplanıyor. Devamını oku...
- Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili bildiri yayımlayan emekli amirallere, siyasilerden art arda çok sert tepkiler geldi. Devamını oku...
- Esnafa, lokanta ve kafelere yapılan desteklere yenileri eklendi! 4 önemli destek.Devamını oku...
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması: 65 yaş üstünde vakalar düştü, gençlerde ise arttı.Devamını oku...
- Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! 4 ile kar yağışı geliyor.Devamını oku...
- Ankara’da uzaktan eğitimle ilgili son dakika kararı! Devamını oku...
- İngiliz serbest tırmanıcı güvenlik önlemi olmadan 116 metrelik otele tırmandı. Devamını oku...
- Kıskanç kadın sevgilisinin cinsel organını kesti. Devamını oku...
- Dışişleri Bakanlığı: Ürdün'de başgösteren olayları endişeyle izliyoruz.Devamını oku...
- Endonezya’yı sel vurdu: 23 ölü, 9 yaralı.Devamını oku...
- Geçtiğimiz aylarda anne olduğunu duyuran ünlü şarkıcı Iggy Azalea (30), katıldığı bir televizyon programında hamileliğini nasıl gizlediğini anlattı. Pandemi yüzünden uygulanan karantinanın bu konuda kendisine yardımcı olduğunu söyleyen Azalea, karnının fazla büyümemesinin de işini kolaylaştırdığını açıkladı. Devamını oku...
- Demet Şener, önceki gün Bebek'te diyetisyeni ile yürüyüş yaparken görüntülendi. Geçtiğimiz haftalarda su içtiği bardaktan kürdan yutan eski manken, bağırsağının delindiğini söyledi. Devamını oku...
- Hip-hop ve rap dünyasının en ikonik figürlerinden biri olan DMX kalp krizi geçirdi. Ünlü sanatçının uyuşturucu yüzünden kalbinin durduğu öne sürülse de resmi olarak bir açıklama yapılmadı. Devamını oku...
- Son olarak 'İyi Günde Kötü Günde' adlı dizide rol alan oyuncu Ozan Dolunay, gönlünü model Pelinay Yiğit'e kaptırdı. Çift, aşklarını sosyal medyadan ilan etti. Devamını oku...
- Fit halleri ile sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Gülşen, son haliyle oyuncu Serenay Sarıkaya'ya benzetildi. Mini şortlu ev haliyle sosyal medyada gündem olan Gülşen, dikkatleri üzerine çekti. Devamını oku...
- Türk futbolunun köklü çınarlarından Eskişehirspor bitime 6 hafta kala TFF 2. Lig'e düştü. Kırmızı-siyahlı oyuncular 9 gollü maçın ardından büyük üzüntü yaşadı. - Devamını oku...
- İstanbul'da Yarı Maraton heyecanı yaşandı. Yağmura aldırış etmeyen spor severler hem eğlendi hem yarıştı. Yarı Maraton'da bir de dünya rekoru kırıldı. Kadınlarda birinci olan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, 1.04.01'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı. - Devamını oku...
- Orkun Kökçü ile beraber Milli Takım 16 koronavirüs vakasına ulaştı. - Devamını oku...
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- EZOGELİN ÇORBASI
- KİRDE KEBABI
- ÇOBAN SALATASI
- KADAYIF SARMA