Akşam Postası | 4 Ocak 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte öne çıkan bazı haberler: Emeklilerin ve memurların alacağı zamlar belli oldu. 2021'de kiralara yapılacak zam oranları belirlendi. İstanbul'a senenin ilk karı 18-22 Ocak tarihleri arasında yağacak. WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange için karar verildi: İade yok.
04 Ocak 2021, Pazartesi 18:11 Son Güncelleme:
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Gündem
- Emeklilerin ve memurların alacağı zamlar belli oldu. Devamını oku...
- İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi olacak. Devamını oku...
- Muğla'da ölü bulunan Ukraynalı kadın bu filmden etkilenip intihar etmiş olabilir. Devamını oku...
- Pınar Gültekin'in babası hakime sinirlenerek duruşmayı terk etti. Devamını oku...
- İstanbul'a senenin ilk karı 18-22 Ocak tarihleri arasında yağacak. Devamını oku...
- Türbanla ilgili sözleri nedeniyle Fikri Sağlar hakkında soruşturma başlatıldı. Devamını oku...
- 2021'de kiralara yapılacak zam oranı belli oldu. Devamını oku...
Dünya
- ABD'nin sırlarını ortaya döken WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange için karar verildi. Devamını oku...
- Endonezya’da çocuk tacizcilerine yönelik kimyasal hadım cezasına onay. Devamını oku...
- 1 haftada 450 kişiye corona virüs aşısı yapan ülke alay konusu oldu. Devamını oku...
- Avrupa'nın en büyük genelevi Pascha iflasını açıkladı. Devamını oku...
- Belediye Başkanı canlı yayına iç çamaşırıyla çıktı. Devamını oku...
Magazin
- İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi: Yüzünü gizlediği yeni sevgilisinin Mohammed al Saloussi olduğu da iddia edilenler arasında. - Devamını oku...
- Seren Serengil annesini Instagram'da neden engellediğini anlattı. - Devamını oku...
- Acun Ilıcalı, 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayan yeni dijital platformu Exxen'in üye sayısını, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile duyurdu: 500 bin - Devamını oku...
- Gonca Vuslateri ve Hakan Altun’un ayrılık nedeni evlilik krizi mi? - Devamını oku...
- Yeni yılın ilk aşk bombası: Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir! - Devamını oku...
Spor
- Samet Aybaba'nın Kayserispor'daki görevine son verildi. 8 maçta galibiyet alamayan Aybaba yönetimindeki Kayserispor, ligin dibine demir attı. - Devamını oku...
- TFF harcama limitlerini açıkladı. - Devamını oku...
- Abdullah Avcı sonrası kadroda şans bulmakta zorlanan Benik Afobe, Instagram hesabında yazan Trabzonspor yazısını kaldırdı. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Yayla çorbası
- Yeşil mercimek
- Çanak salata
- Şerbetli badem tatlısı