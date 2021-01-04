Türkiye Akşam Postası | 4 Ocak 2021

Akşam Postası | 4 Ocak 2021

Türkiye

Akşam Postası | 4 Ocak 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte öne çıkan bazı haberler: Emeklilerin ve memurların alacağı zamlar belli oldu. 2021'de kiralara yapılacak zam oranları belirlendi. İstanbul'a senenin ilk karı 18-22 Ocak tarihleri arasında yağacak. WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange için karar verildi: İade yok.

04 Ocak 2021, Pazartesi 18:11 Son Güncelleme:
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Dünya

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Magazin

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Spor

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Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Yayla çorbası
  • Yeşil mercimek 
  • Çanak salata 
  • Şerbetli badem tatlısı 

Tarifler için tıklayın

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SIRADAKİ HABER İstanbul'a senenin ilk karı 18-22 Ocak tarihleri arasında yağacak