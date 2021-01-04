Akşam Postası | 4 Ocak 2021

İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi: Yüzünü gizlediği yeni sevgilisinin Mohammed al Saloussi olduğu da iddia edilenler arasında.

Acun Ilıcalı, 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayan yeni dijital platformu Exxen'in üye sayısını, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile duyurdu: 500 bin