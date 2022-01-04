Akşam Postası | 4 Ocak 2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 'Döviz kuru üzerindeki köpüğü hızla almıştık, enflasyondaki köpüğü de süratle alarak ülkeyi bu görüntüden kurtaracağız' dedi. Devamını oku...

İBB'ye açılan soruşturmayla ilgili açıklama! İçişleri Bakanlığı duyurdu. Devamını oku...

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Devamını oku...

Günlük vaka sayısı 100 binlere çıkabilir! Toplumsal bağışıklık...Devamını oku...

Türk kadınına hakaret eden 2 Suriyeli için karar! Devamını oku...

ABD Başkanı Biden kar fırtınasında mahsur kaldı! Devamını oku...

Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilirdi. Devamını oku...

Rusya'nın en büyük özel petrol rafinerisi kuruluşu olan Antipinsky Petrol Rafinerisi'nde yangın çıktı. Devamını oku...

Apple bir ilki daha başardı! Değeri 3 trilyon dolar olan ilk şirket...Devamını oku...

Sabahın Sultanı Seda Sayan yeni bölümü yayınlanmayınca gözler Seda Sayan'a çevrildi. Sabahın Sultanı Seda Sayan neden yok araştırılırken Seda Sayan’ın koronavirüse yakalandığı iddia edildi. Devamını oku...

Türkücü Seher Dilovan bugün TV8 ekranlarında yayınlanan magazin programına katıldı. Seher Dilovan, dekolteyi abartan sanatçılar hakkında kendi yorumunu yaptı. Devamını oku...

O Ses Türkiye isimli yarışmayla ekrana gelen Ebru Gündeş ve şarkıcı Yaşar İpek’in aşk yaşadığı öne sürüldü. Çıkan bu iddiaların ardından Yaşar İpek cephesinden ilk açıklama geldi. Devamını oku...

Bir süre önce olaylı bir şekilde boşanan Özcan Deniz ve Feyza Aktan 2022'ye hızlı giriş yaptı. Önceki gün Özcan Deniz aşk yaşamaya başladığı İranlı modacı Samar Dadgar ile fotoğrafını yayınladı. Özcan Deniz'in paylaşımının ardından da Feyza Aktan'dan iddialı fotoğraflar geldi. Devamını oku...

ABD basınında, 57 yaşındaki oyuncu Keanu Reeves'ın 'The Matrix' filminden elde ettiği kazancın büyük bir bölümünü kanser araştırmalarına bağış olarak gönderdiği iddia edildi. Devamını oku...

Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre Aanholt'un ardından Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'ün de koronavirüse yakalandığı öğrenildi. - Devamını oku...

Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan Ghezzal da final maçında oynayamayacak. - Devamını oku...

Beşiktaş'ın ardından Antalyaspor'da da koronavirüs vakaları: 4 oyuncu kadrodan çıkarıldı. - Devamını oku...

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, kişisel Twitter hesabından uzun bir açıklama paylaşarak istifa ve ayrılık iddialarına cevap verdi. - Devamını oku...

Ahmet Nur Çebi'den lige 'iki hafta erteleme' önerisi - Devamını oku...