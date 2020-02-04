Akşam Postası | 4 Şubat 2020

Günün şarkısı

Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rusya’ya bir mesaj vermek ister misiniz?" sorusuna "Bizim Rusya ile şu aşamada bir çatışma ya da bir ciddi çelişki içerisine girmemize gerek yok." diye yanıt verdi. Devamını oku...

Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde halsizlik ve ateş şikayetiyle başvuran ve kısa zaman önce Çin'e seyahat ettiği öğrenilen bir hostes izole müşahade odasına alındı. Devamını oku...

Bursa'da müşterinin arkasından konuşan resepsiyon görevlisi tazminatsız olarak işten çıkarıldı. Devamını oku...

AKOM, İstanbul’un, 6 Şubat Perşembe gününden itibaren soğuk, kar yağışlı ve fırtınalı bir havanın etkisine gireceğini bildirdi. Devamını oku...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Büyük İstanbul Tüneli Projesi ihalesinin bu yıl yapılacağını duyurdu.Devamını oku...

2019 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan sonuca göre Türkiye'nin nüfusu 83 milyon 154 bin oldu.Devamını oku...

Dünya

Dünya Sağlık Örgütü "Coronavirüsü semptomları olmayan insanların yalnızca yüz maskesi kullanmasının virüsü yüzde 100 engelleyemez, maske tek başına yeterli olmaz, el yıkama gibi diğer önlemleri de uygulamaları gerekir" şeklinde açıklama yaptı. Devamını oku...

Çin'den yayılan ve 425 kişinin ölümüne neden olan koronavirüs Malezya ve Belçika'ya da sıçradı.Devamını oku...

Çin'de ortaya çıkan ve 425 kişinin ölümüne neden olan koronavirüs'ün yalnızca solunum yoluyla değil, başka yollarla da bulaşabildiği keşfedildi. Devamını oku...

Çin’deki koronavirüs salgını nedeniyle Oscar adayı JoJo Rabbit, Little Women ve 1917 filmleri başta olmak üzere pek çok filmin gösterimi ertelendi. Devamını oku...

İranlı Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Asgar Paşapor Suriye'deki bir çatışmada öldürüldü.Devamını oku...

Spor

Barcelona'nın ağır topları Messi ve Pique arasında gerginlik - Devamını oku...

Tarık Çamdal, Adana Demirspor'da asgari ücret kazanacak - Devamını oku...

İtfaiye merkezi, Kobe Bryant'ın helikopter kazasının ihbar kayıtlarını açıkladı. - Devamını oku...

Beşiktaş, Göztepe maçındaki kural hatası iddiası nedeniyle TFF'ye maç tekrarı başvurusunda bulunmuştu. Çebi yönetimi, MHK ve TFF'ye sert bir dille çağrıda bulundu. - Devamını oku...

Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Fuat Çapa oldu - Devamını oku...

Günün menüsü

Bugün ne pişirsem diyenler ve lezzetli, farklı alternatifler arayanlar buraya! Tadını çok seveceğiniz, yapımı pratik, birbirini tamamlayan lezzetler günün menüsünde... Eğer "Akşam ne yesek, bugün ne pişirsem? " diyorsanız bu menü tam size göre! İşte damak zevkinize uyacak tarhana çorbası tarifi, nohut yemeği tarifi, şehriyeli bulgur pilavı tarifi ve kakaolu ıslak kurabiye tarifi tarifleri. -Devamını oku...

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