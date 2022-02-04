Akşam Postası | 4 Şubat 2022

Atatürk Anıtı'na saldıranların ifadeleri ortaya çıktı -Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüşmesinin detaylarını anlattı! 'İnşallah sonu da hayır olur' -Devamını oku...

14 aydır karantinada! 78 kez test yaptırdı, hepsi pozitif çıktı -Devamını oku...

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şüphelilerin ilk ifadesi ortaya çıktı -Devamını oku...

Yeni dolandırıcılık yöntemi! 'Utanmıyor musun' deyip tuzağa düşürüyorlar -Devamını oku...

İş görüşmesine gitmişti... Acı şekilde hayatını kaybetti -Devamını oku...

Beklenen karar açıklandı! Kamu işçisine ek zam için protokol imzalandı! -Devamını oku...

Rusya'ya Çin'den destek: Doğal gaz anlaşması -Devamını oku...

32 metrelik kuyuya düştü! Tüm dünya Rayan için seferber oldu -Devamını oku...

Avrupa ülkelerinin petrol şirketlerine siber saldırı -Devamını oku...

Fatma Girik, geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü hastanede Covid-19’a bağlı çoklu organ yetmezliğinden dolayı yaşamını yitirdi. Usta sanatçının kardeşi Günay Girik, ablasının ölümünde ihmal olduğunu iddia etti. Hem tedavi gördüğü hastaneye hem de Girik’in mirasını bıraktığı yeğeni Ahu Turanlı'ya dava açtı. Fatma Girik'in bakıcısının iddiaları ise şaşkına çevirdi. - Devamını oku...

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümüyle yıkılan Ece Erken’den yeni haber geldi. Seren Serengil, Ece Erken’in çok zor günler yaşadığını belirterek korkutan bir yorumda bulundu. - Devamını oku...

Müzisyen Ceylan Ertem yıllardır takıntılı bir hayranı olduğunu söyleyip korkusunu ve yaşadıklarını anlatmıştı. Takıntılı bir kadın hayranının her yerde karşısına çıktığını, hatta cinsiyet bile değiştirdiğini söylemişti. Ertem, konuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. - Devamını oku...

Geçtiğimiz sene yaz ayına yaşadıkları aşkla damga vuran Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, Instagram sayfalarında olan fotoğraflarını kaldırmış ve birbirlerini takip etmeyi bırakmıştı. İkilinin bu hamlesi ayrılık olarak yorumlandı. Şimdi ise Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir cephesinden yeni haber geldi. - Devamını oku...

Geçtiğimiz yıl şubat ayında ikinci kez nikah masasına oturan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı çiftinden üzücü haber gelmişti. Çiftin ikinci kez boşanacakları gündemdeydi. Evliliklerini kurtarmaya çalışan çift, kararlarını verdi. - Devamını oku...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Boupendza'ya bomba teklif! -Devamını oku...

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