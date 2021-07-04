Akşam Postası | 4 Temmuz 2021

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Erdoğan, Kabine toplantısında açıklayacak. Devamını oku...

Prof. Dr. Uğur Şahin: 3-4 ay içinde Türkiye'de de gerçekleşecek! Devamını oku...

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Pazartesi başlayacak! Devamını oku...

Tosuncuk Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Bakın neden teslim olmuş. Devamını oku...

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Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! ABD Başkanı Biden diz çöktü. Devamını oku...

Afganistan'da 7 ilçe daha Taliban'ın kontrolüne geçti. Devamını oku...

Kulak ağrısıyla doktora gitti, şoke oldu! 22 yıldır kulağının içindeymiş! Devamını oku...

Sokak ortasında tecavüz etmeye kalkıştı! İğrenç olay! Her yerde aranıyor. Devamını oku...

Oyuncu Ayşegül Çınar ile sevgilisi Furkan Çalıkoğlu gittiği Karaköy’deki bir oteli birbirine katmıştı. Sevgilisi Ayşegül Çınar ile gittiği otelde olay çıkarıp beş garson ile üç emniyet mensubunu yaralayan Furkan Çalıkoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı. Devamını oku...

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren Berfu Yenenler kötü yorum yapan takipçisine cevap: 'Küçük memelerimle çok mutluyum'. Devamını oku...

Kolombiyalı şarkıcı Shakira (44), en büyük imaj hatasının kayınvalidesinin suçu olduğunu açıkladı. Devamını oku...

Lerzan Mutlu, önceki gün komşusu İrem Derici’nin evde son ses müzik dinlemesine sosyal medyadan isyan etmişti. Hatasını kabul eden İrem Derici “Ortada benim tarafımdan yapılmış bir ayıp var..." Devamını oku...

Usta oyuncu Levent Kırca'nın yönetmen oğlu Oğulcan Kırca ile 2014 yılında hayatını birleştiren oyuncu Ayça Erturan, bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Bir hayli şaşıran oyuncu, 'Büyük şok geçirdim' ifadelerini kullandı. Devamını oku...

EURO 2020'de final maçının hakemi açıklandı: Hollandalı Björn Kuipers. Cüneyt Çakır ve ekibi ise yarı finalde de görev alamadı ve eve dönüyorlar. - Devamını oku...

İtalya'nın ve EURO 2020'nin yıldızı Spinazzola sahalarda 6 ay uzak kalacak - Devamını oku...

Galatasaray'ın iki efsanesi Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, Florya'daki antrenmanı ziyaret etti. İkili, Fatih Terim ile beraber antrenmanı izledi. - Devamını oku...

Mario Balotelli Adana Demirspor ile görüşmek için Türkiye'ye gelecek. Başkan Murat Sancak'ın açıklamasına göre İtalyan oyuncu çarşamba günü İstanbul'da olacak. - Devamını oku...

Paulinho'nun adı Galatasaray'la anılıyor. Brezilyalı oyuncu kulüp hesabını takibe alarak ilk ateşi yakmıştı. Şimdi ise teknik direktör Fatih Terim'in fotoğraflarını beğenmeye başladı. - Devamını oku...

Emre Akbaba, Galatasaray ile 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı. Galatasaray anlaşmayı resmen duyurdu. - Devamını oku...