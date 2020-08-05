Akşam Postası | 5 Ağustos 2020
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05 Ağustos 2020, Çarşamba 18:03 Son Güncelleme:
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Gündem
- Bedelli askerlikte fiyat değişti. -Devamını oku...
- Altın fiyatlarında yine yeni rekor geldi. -Devamını oku...
- 81 il valiliğine yeni corona virüs genelgesi gönderildi. -Devamını oku...
- Konya'da halk pazarları iki hafta süre ile kapatıldı. -Devamını oku...
- Beyrut'ta patlamaya neden olan amonyum nitrat İstanbul Boğazı'ndan geçti. -Devamını oku...
- Bakan Soylu corona virüs denetimi yapılacak adresleri açıkladı. -Devamını oku...
- Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Daria Kyryliuk olayı nedeniyle görevden alındı. -Devamını oku...
Dünya
- Darya Krilyuk için Ukrayna İçişleri Bakanlığı talepte bulundu. - Devamını oku...
- Beyrut'ta yaralı Türk vatandaşı sayısı yükseldi. - Devamını oku...
- Logitech gerçeğe en yakın deneyimi sunan direksiyon setini duyurdu: Logitech G923 - Devamını oku...
- Instagram’ın yeni video özelliği Reels Türkiye’de kullanıma sunuldu - Devamını oku...
- Vivo çift ön kameralı telefonunu tanıttı: Vivo S7 - Devamını oku...
Magazin
- Duygu Özaslan ve sevgilisi Can Maxim Mutaf'tan ilk poz. - Devamını oku...
- Yonca Evcimik, özel bir bankadan çektiği yaklaşık bir milyon liralık kredi borcunu ödeyemedi. Banka, kredi çekilirken ipotek gösterilen evin satılması için İcra Müdürlüğü’ne başvurdu. - Devamını oku...
- Berkay: Eşim Özlem Ada Şahin, her şeyin en iyisini hak ediyor. - Devamını oku...
- Murat Övüç kadınların eyleminden kovuldu, küplere bindi. - Devamını oku...
- TEST: Bu unutulmaz magazin haberlerini hatırlıyor musun?- Devamını oku...
Spor
- Galatasaray, Arda Turan'ı transfer etti. A Spor'daki habere göre Arda 1+1 yıllık imza attı ve 66 numaralı formayı giyecek. - Devamını oku...
- Roma'da forma giyen Türk stoper Mert Çetin'in adı sürekli Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu. Roma, Mert Çetin'i Hellas Verona'ya kiraladı. - Devamını oku...
- Muhabir Göktuğhan Argın, TFF önünde ceketini yakınca gözaltına alındı. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!ı
- Tel şehriye çorbası
- Biber dolması
- Çoban salata
- Zebra kek
Günün videosu: Beyrut'taki patlamanın 15 farklı açıdan görüntüleri.
Günün anketi: Fenerbahçe limit sorununu aşmak için yayın havuzundan çıkabilir. - Devamını oku...
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