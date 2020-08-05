Türkiye Akşam Postası | 5 Ağustos 2020

Akşam Postası | 5 Ağustos 2020

Türkiye

Akşam Postası | 5 Ağustos 2020

Günün özetini ve önemli gelişmeleri Akşam Postası'ndan öğrenebilirsin. Gelişmeleri kaçırmaman için Akşam Postası her akşam burada.

05 Ağustos 2020, Çarşamba 18:03 Son Güncelleme:
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Magazin

  • Duygu Özaslan ve sevgilisi Can Maxim Mutaf'tan ilk poz. - Devamını oku...
  • Yonca Evcimik, özel bir bankadan çektiği yaklaşık bir milyon liralık kredi borcunu ödeyemedi. Banka, kredi çekilirken ipotek gösterilen evin satılması için İcra Müdürlüğü’ne başvurdu. - Devamını oku...
  • Berkay: Eşim Özlem Ada Şahin, her şeyin en iyisini hak ediyor. - Devamını oku...
  • Murat Övüç kadınların eyleminden kovuldu, küplere bindi. - Devamını oku...
  • TEST: Bu unutulmaz magazin haberlerini hatırlıyor musun?- Devamını oku...

Spor

  • Galatasaray, Arda Turan'ı transfer etti. A Spor'daki habere göre Arda 1+1 yıllık imza attı ve 66 numaralı formayı giyecek. - Devamını oku...
  • Roma'da forma giyen Türk stoper Mert Çetin'in adı sürekli Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu. Roma, Mert Çetin'i Hellas Verona'ya kiraladı. - Devamını oku...
  • Muhabir Göktuğhan Argın, TFF önünde ceketini yakınca gözaltına alındı. - Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!ı

  • Tel şehriye çorbası
  • Biber dolması
  • Çoban salata 
  • Zebra kek

Tarifler için tıklayın

Günün videosu: Beyrut'taki patlamanın 15 farklı açıdan görüntüleri.


Günün anketi: Fenerbahçe limit sorununu aşmak için yayın havuzundan çıkabilir. - Devamını oku...



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