Akşam Postası | 5 Ağustos 2021

Bakan Koca yeni haritayı paylaştı! O illere dikkat çekti -Devamını oku...

Manavgat'ta alevlerin arasında kaldılar! 'Telsizde söyledikleri ağlattı' -Devamını oku...

Bakan Dönmez: Santrali yeniden çalıştıracağız -Devamını oku...

Ümitcan Uygun, Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltında! -Devamını oku...

Bodrum Mumcular'daki yangınla ilgili flaş gelişme: 3 kişi tutuklandı -Devamını oku...

Okullar açılacak mı? Bakan Koca'dan net açıklama! -Devamını oku...

Heybeliada'da büyük orman yangınından 1 yıl sonra küle dönen alandaki değişim -Devamını oku...

7 kişilik aileyi katletmişti! İlk ifadesi ortaya çıktı -Devamını oku...

Yunanistan'dan aylar sonra flaş Türkiye kararı! -Devamını oku...

ABD'deki yangından kötü haber geldi! -Devamını oku...

Yangın bölgesinden bir video paylaşan oyuncu Burak Özçivit, yangınları söndürmek için çalışan herkese teşekkür etti. - Devamını oku

ABD’li ünlü DJ Paul Johnson 50 yaşında koronavirüse yenik düştü. - Devamını oku

Türk sinemasının usta ismi Civan Canova, sevenlerini geçmişe götürdü. Canova, 11 yaşında olduğu bir fotoğraf karesini sevenleriyle paylaştı. - Devamını oku

Oyuncu ve şarkıcı Yonca Evcimik’in annesi Kadriye Evcimik’ten üzen haber geldi. Kadriye Evcimik, bu sabah Bodrum’da yaşamını yitirdi. - Devamını oku

Milli karateci Eray Şamdan erkekler kumite 67 kiloda gümüş madalya kazandı. - Devamını oku...

2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası Türkiye'de yapılacak - Devamını oku...

Beşiktaş'ın uzun süredir görüşmeleri sürdürdüğü Alex Teixeira transfer bitti. Brezilyalı oyuncu resmi Instagram hesabından Beşiktaş formalı bir fotoğrafını, Beşiktaş marşıyla beraber paylaştı. - Devamını oku...

Alman efsane futbolcu Michael Ballack'ın 18 yaşındaki oğlu Emilio, geçirdiği ATV kazası sonucu hayatını kaybetti. Portekiz'de tatilde olan Emilio, ATV tipi dört tekerli aracın altında kaldı. - Devamını oku...

Fenerbahçe Caner Erkin'i gönderdikten sonra sol beke transfer yaptı. Çağtay Kurukalıp ile sözleşme imzalayan Fenerbahçe, 19 yaşındaki sol bekin transferini açıkladı. - Devamını oku...