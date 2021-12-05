Akşam Postası | 5 Aralık 2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı! Osmaniye yine zirvede...Devamını oku...

Eski CHP Milletvekili Hüseyin Aygün'ü kaçıran terörist etkisiz hale getirildi. Devamını oku...

Araç satışında yeni dönem! İkinci el ve sıfır araba isteyenler dikkat! Pazarlık ve indirim yok! Devamını oku...

Sahilde oturan adamı denize atıp öldürdükten sonra yaptığı şaşkına çevirdi! Devamını oku...

Akla hayale gelmez! Aşı pasaportu almak için sahte kol yaptırdı! Devamını oku...

25 yıl sonra ilk! Libya'dan gelen gemi İzmir'e ulaştı. Devamını oku...

Çin’de sürücüsüz 3 otobüs testlere başladı.Devamını oku...

Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 2 patlama daha meydana geldi.Devamını oku...

Seren Serengil, geçtiğimiz yıllarda zayıflamak uğruna bıçak altına yatmıştı. Seren Serengil, ameliyat sonrası hızlıca bir şekilde kilo vermeye başlamış ve damping sendromuna yakalandığını duyurmuştu. Şimdi ise Seren Serengil, Instagram sayfasından yaptığı son paylaşımıyla sevenlerini üzdü. - Devamını oku

Bergüzar Korel, şimdilerde bebeğini kucağına almanın mutluluğu içerisinde. Korel, geçen ay dünyaya getirdiği bebeğinin fotoğrafını ilk kez sevenleriyle paylaştı. - Devamını oku

Kanal D ekranlarında her pazar akşamı saat 20.45’de ekrana gelen Yargı dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz bir derdiyle röportaj verdi. Pınar Deniz, ‘Ceylin’ karakteri ve özel hayatı hakkında konuştu. - Devamını oku

Bir dönem Yasak Elma isimli dizide ‘Halit Argun’ karakteriyle ekrana gelen Talat Bulut, önceki gün Nişantaşı’nda kameralara yansıdı. Talat Bulut yaptığı itirafla dikkat çekti. - Devamını oku

Fenerbahçeli eski futbolcu, 'Bay Gol' lakaplı Osman Arpacıoğlu 74 yaşında hayatını kaybetti - Devamını oku...

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu tek aday olarak girdiği seçimde başkanlığa yeniden seçildi - Devamını oku...

MHK'nin genç hakemlerinden 35 yaşındaki Atilla Karaoğlan, VAR'ı sevdi. Bu hafta 3 gün üst üste 3 büyük takımın VAR maçlarına atanan Atilla Karaoğlan ilginç bir istatistiğe imza attı. - Devamını oku...

Kayserispor 9 kişi tamamladığı Antalyaspor maçını gol yemeden kazandı - Devamını oku...