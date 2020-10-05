Akşam Postası | 5 Ekim 2020

Kendi kozmetik markasını kurarak satış yapmaya başlayan sosyal medya fenomeni ve iş kadını Selin Ciğerci, özel bir helikopter kiralayarak Marmaris'e gitmişti. "Ben ailem dışında kimseyi sevmiyorum” diyen Ciğerci, günlerce konuşulan helikopter kiralaması hakkında da çarpıcı itirafta bulundu.

MasterChef Türkiye'nin son bölümündeki eleme turunda ilginç bir olay yaşandı. MasterChef'te elemeye kalan Esra, Duygu, Uğur, Didem, Sefa ve Eray iki ayrı turda yarıştı. Geçtiğimiz hafta nişanlısı tarafından aldatıldığını açıklayan Duygu Acarsoy, ikinci turda elenmek için yemeğini sabote etti. Danilo Zanna'nın tarifi olan balık ekmek yemeğine aşırı tuz atan ve eksik hazırlayan Duygu şeflerin karşısında itirafta bulundu. Duygu, "Yemeği bilerek ve isteyerek kötü yaptım" dedi ve yarışmadan elendi.