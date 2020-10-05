Akşam Postası | 5 Ekim 2020
Akşam Postası'nda günün tüm önemli haberlerini bulabilirsin. Yoğunluktan ya da başka bir sebepten ötürü gündemden uzak kaldıysan, sana her şeyi 5 dakikada özetleyebiliriz. İşte Akşam Postası.
05 Ekim 2020, Pazartesi 17:58 Son Güncelleme:
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Gündem
- Türkiye, vaka sayısı değil de neden hasta sayılarını açıklıyor? Devamını oku...
- Bakan Koca, kitle bağışıklığının en yüksek olduğu ili açıkladı. Devamını oku...
- Kadir Şeker'den 'Elinde bıçağın ne işi vardı?' sorusuna şaşırtan yanıt.Devamını oku...
- Asya Kaplan Sivirisineği, İstanbul'un 3 ilçesinin kabusu oldu.Devamını oku...
- Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili karar verildi.Devamını oku...
- "İkinci eşi alın" diyen GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer görevden alındı.Devamını oku...
- Milyonlarca emeklinin beklediği toplantı: Masada sevindirecek 5 madde var.Devamını oku...
- Kiracıları ilgilendiren zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre zam oranı.Devamını oku...
Dünya
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türk SİHA'larına övgüler dizdi. Devamını oku...
- Binlerce vakayı sisteme girmeyen ülke, 'teknik sorunları' bahane etti. Devamını oku...
- Trump, 'işimin başındayım' mesajı vermek isterken rezil oldu.Devamını oku...
- Arsenal'in maskotu Gunnersaurus ekonomik sebeplerden ötürü işten çıkarıldı Devamını oku...
- God of War'un yönetmeni yeni oyun gelecek iddialarını yalanladı Devamını oku...
- Atık piller elektrikli araçların bataryalarının üretiminde kullanılacak Devamını oku...
- Apple’ın geri dönüştürmek için verdiği cihazlar yeniden satışa çıkarıldı Devamını oku...
- Instagram DM yeni yüzüyle neler sunuyor? Devamını oku...
- Üçüncü çeyrekte en çok indirilen mobil uygulamalar açıklandı Devamını oku...
- Koreli pop grubu BTS'in yedi üyesi (Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V ve Jungkook) ve şirketleri Big Hit Entertainment, George Floyd'un ölümüyle ilgili protestoların yoğun olduğu haziran ayında Black Lives Matter dayanışmasına 1 milyon dolarlık bağış yapmıştı. Vanity Fair ile yakın zamanda yapılan bir röportajda grup, bağışların arkasındaki nedenleri açıkladı. Devamını oku...
Magazin
- Aslıhan Gürbüz erkek bir takipçisinin attığı taciz mesajını ifşa etti. Devamını oku...
- Kendi kozmetik markasını kurarak satış yapmaya başlayan sosyal medya fenomeni ve iş kadını Selin Ciğerci, özel bir helikopter kiralayarak Marmaris'e gitmişti. "Ben ailem dışında kimseyi sevmiyorum” diyen Ciğerci, günlerce konuşulan helikopter kiralaması hakkında da çarpıcı itirafta bulundu. Devamını oku...
- MasterChef Türkiye'nin son bölümündeki eleme turunda ilginç bir olay yaşandı. MasterChef'te elemeye kalan Esra, Duygu, Uğur, Didem, Sefa ve Eray iki ayrı turda yarıştı. Geçtiğimiz hafta nişanlısı tarafından aldatıldığını açıklayan Duygu Acarsoy, ikinci turda elenmek için yemeğini sabote etti. Danilo Zanna'nın tarifi olan balık ekmek yemeğine aşırı tuz atan ve eksik hazırlayan Duygu şeflerin karşısında itirafta bulundu. Duygu, "Yemeği bilerek ve isteyerek kötü yaptım" dedi ve yarışmadan elendi. Devamını oku...
- ''Aynalı Tahir' dizisiyle tanınan oyuncu Kayra Şenocak, aşırı kiloları için çıktığı yolda, adeta eridi. Şenocak, bir yılda 40 kilo verdi. Devamını oku...
- Hamilelik heyecanını sosyal medyadan paylaşan Victoria's Secret'ın ünlü modeli Elsa Hosk, bebeğinin cinsiyetini söyledi. Devamını oku...
Spor
- Galatasaray'da Taylan Antalyalı Kasımpaşa maçında sakatlanmıştı. 25 yaşındaki oyuncunun sakatlığının 2-3 hafta süreceği ve milli aranın ardından oynanacak Alanyaspor maçına yetişmesinin zor olduğu belirlendi. - Devamını oku...
- Futbolu bırakan Bilal Kısa'dan ilginç veda mesajı: Fenerbahçespor ve Galatasarayspor'a teşekkürler - Devamını oku...
- Beşiktaş'la anlaşan Rachid Ghezzal İstanbul'a geldi - Devamını oku...
- İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada Formula 1'in İstanbul ayağının seyircisiz olarak yapılmasına karar verildiği söylendi. 15 Kasım'daki etkinlik için daha önce kısmi seyircili olarak yapılmak üzere bilet satışına bile başlanmıştı. - Devamını oku...
- Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Serdar Aziz'in yeni durağı bir diğer büyük takım Beşiktaş olacak. Oyuncu, Beşiktaş'la görüştü. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Şehriyeli tavuk çorbası
- Enginar
- Sebzeli bulgur pilavı
- Elmalı pasta
Günün videosu
Otobüste maske tartışması: Biri tokat attı, diğeri yüzüne tükürdü
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